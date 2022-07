Advierte gobernador cero tolerancia a la delincuencia

Durante la clausura del Operativo Verano Seguro 2022, el mandatario hizo énfasis que en el cierre de la actual administración continuará la persecución en contra de los delincuentes, y continuarán vigentes las políticas públicas de seguridad.

"Aquí no hay tregua contra los violentos, vamos a seguir aplicando la ley, utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestra mano, y asegurándonos de hacer cumplimiento de todas las órdenes de aprehensión", dijo.

En ese tenor, aseguró que Tamaulipas, a través de la Fiscalía General de Justicia, es el estado de la República con el mayor número de ordenes de aprehensión en contra de miembros de cédulas delictivas con presencia en la entidad, aunque no precisó la cifra a la que asciende, ni cuántas se han cumplimentado.

Hizo una reflexión en los resultados en materia de seguridad pública, mientras que el Gobierno Federal ha señalado acciones que se pueden implementar para disminuir los índices delictivos, la clave para restablecer la paz en un territorio es liberar ordenes de aprehensión en contra de los delincuentes.

"Si no existen estas todo lo demás se vuelve en un catalogo de buenas intenciones, de decir que lo están haciendo, pero no lo hacen. En Tamaulipas, hemos puesto el ejemplo; no hay otro estado en la República que haya sacado tantas ordenes de aprehensión en contra de los grupos criminales", insistió.

Pues requieren de las ordenes de aprehensión las corporaciones de seguridad para cumplimentarlas y llevar a la cárcel a los delincuentes, de lo contrario sería imposible detenerles.

Para concluir, García Cabeza de Vaca aseveró que se requiere de voluntad política para implementar una estrategia de seguridad encaminada a mejorar la paz de una entidad, por lo que pidió a la sociedad tamaulipeca a exigirlo.