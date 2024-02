Pega corrupción en Aduanas; demanda fecanaco erradicarla de Tamaulipas

En Reynosa estuvo pasando combustible, y por lo que vemos puede ser huachicol, porque estaba frenado (el flujo en otros cruces). Quiere decir que el sistema no se cayó en Pharr, en el puente Pharr no se cayó el sistema". Julio Almanza Armas, Fecanaco Tamaulipas

La corrupción que se vive al interior de la Agencia Nacional de Aduanas en México (ANAM) en Tamaulipas ha mermado la competitividad, incluso personal aduanero ordena que los usuarios le paguen "cuotas" al crimen, denunció el Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de (Fecanaco) en el estado, Julio Almanza Armas.

Pidió al Gobierno de México detener la corrupción del personal que opera en las aduanas de Tamaulipas por las múltiples irregularidades que observan, siendo el ejemplo más reciente el problema del SAT, que frenó el flujo en la aduana de Nuevo Laredo, pese a ser la más importante del Continente, mientras que en Reynosa pasaban sin problema las pipas de huachicol, afirmó.

"Que el Gobierno tenga la responsabilidad de decirnos cuál fue el problema real, que no se maquille. En Reynosa estuvo pasando combustible, y por lo que vemos, puede ser huachicol, porque estaba frenado (el flujo en otros cruces). Quiere decir que el sistema no se cayó en Pharr, en el puente Pharr no se cayó el sistema", afirmó.

Denunció que tiene en su poder un video donde personal de la Aduana de Matamoros le ordena a los usuarios pagarles una cuota por "piso" al crimen organizado para que les permitan realizar sus actividades comerciales.

"La propia Aduana te manda para que pagues el piso, en este caso a grupos delincuenciales. Tenemos una grabación en Matamoros donde funcionarios de la Aduana le están diciendo a usuarios que tienen que pagarle a la delincuencia", dijo.

"Este problema ha ahuyentado a las empresas. Se tiene conocimiento de 14 de Matamoros que decidieron mudarse a Piedras Negras, Coahuila, afectando la competitividad en Tamaulipas".

Por ello, dijo que se busca una reunión con el gobernador para pedirle ayuda, que se implemente una estrategia para blindar al sector comercial y evitar la fuga de capital.

CIERRE DE ADUANAS

La solución a esta problemática, dijo, es que se cierren las aduanas y que el Gobierno de México deje de jugar al "gato y al ratón" con sus políticas de seguridad, que luego de cinco años de la administración federal no se ha logrado avanzar en materia de inseguridad y de corrupción en las aduanas.

La primera muestra es acabar con el contrabando y buscar la concordia y la paz con estrategias. Una es darle un sesgo diferente a las aduanas en Tamaulipas.

Concluyó que en el sexenio de AMLO "No hemos visto un cambio de fondo, el cambio de rostro no ha cambiado y lamentablemente ya es el último año y creo que las políticas públicas implementadas por la ANAM no van a funcionar, no van a hacer ningún cambio porque no quieren escuchar a la sociedad civil", advirtió.

Deterioro por ANAM

La Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas (ANAM) ha deteriorado las operaciones aduanales en el país, de acuerdo con expertos de comercio exterior.

Mexicanas (ANAM) ha deteriorado las operaciones aduanales en el país, de acuerdo con expertos de comercio exterior. Óscar Rueda, director general de Consorcio Jurídico Aduanero, afirmó que al menos desde hace medio año las inmovilizaciones de carga son comunes y ocurren por inspecciones fuera de procedimiento.

fuera de procedimiento. "A mediados del año pasado ya se empezaba a notar; básicamente, el problema es que la aduana está practicando inspecciones de la mercancía fuera del reconocimiento aduanero. No existe un procedimiento, están inmovilizando la carga y no hay notificación, aviso ni fecha de liberación", detalló.