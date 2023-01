Debe PAN pagar predial

Como ayuntamiento creemos de buena fe que mandándoles una carta se actualice el pago; como partido tienen que poner la muestra¨. Eduardo Abraham Gattás Báez, alcalde de Victoria

El ayuntamiento capitalino requerirá al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) el pago de 170 mil pesos por concepto del impuesto predial correspondiente a los últimos cuatro años, para lo cual la próxima semana será emitido un requerimiento y, en caso de no obtener respuesta, proceder legalmente.

"El Partido Acción Nacional debe más de 170 mil pesos en impuesto predial, donde tiene ya varios años que no paga el impuesto aquí al ayuntamiento de Victoria", dijo el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez.

"Como instituto político tiene que poner la muestra; yo creo que el Partido Acción Nacional tiene que poner la muestra de que están haciendo bien las cosas", señaló.

´HAY CONVENIO´

Por su parte, el dirigente estatal del partido blanquiazul, Luis René ´El Cachorro´ Cantú Galván, alegó la existencia de un convenio entre el ayuntamiento de Victoria y el instituto político para la regularización del adeudo predial.

"Es una situación que se había llegado a un convenio desde hace ocho años; se ha llevado un convenio por el cual se tenía un retraso y hoy por hoy se está pagando. Se iba a pagar en enero de 2023", dijo.

El edificio en cuestión se localiza en el 22 Berriozábal número 547 esquina de la colonia Ascensión Gómez Mancilla, en la zona centro de Ciudad Victoria y es sede del PAN estatal desde hace más de 13 años.

DESCARTADO

El alcalde rechazó la existencia de algún convenio con partido político alguno. "A lo mejor había un convenio con Pilar (Gómez) y Xico (González Uresti) en lo oscurito, pero con nosotros no lo hay, con ningún partido ni con el instituto político al que pertenezco; no hay ningún acuerdo para que no paguen. Todos tienen que pagar el impuesto predial de las propiedades que tienen como partido".

El alcalde victorense apuntó que, en caso de no tener respuesta, se requerirá a través de la empresa especializada en cobranza próxima a contratar para tratar de recuperar el rezago total por este concepto, para que a través de medidas legales obligue al PAN a cumplir con este impuesto.

"Como ayuntamiento creemos de buena fe que mandándoles una carta se actualice el pago; como partido tienen que poner la muestra", dijo.