Adelantará AMLO participaciones

En la mañanera celebrada este miércoles 19 de octubre en Ciudad Victoria, aseguró que no se dejará solo al gobernador Américo Villarreal, por lo que se enviará el recurso por adelantado, pues el estado sufre de un déficit presupuestal.

“Vamos a ayudar al doctor para que este fin de año, a pesar de las deudas, no deje de pagar a los trabajadores al servicio del Estado. Le vamos, si es necesario, a adelantar las participaciones, para que no falte el presupuesto, sobre todo para que se tengan los sueldos de los trabajadores, los aguinaldos, que pueda cerrar bien el año, que no tengan ninguna preocupación; eso es ya un compromiso”, dijo López Obrador.

El acuerdo publicado el 20 de diciembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que para el último trimestre del año el Fondo General de Participaciones contempla enviar 4 mil 887 mil millones de pesos.

Para octubre se contempla mil 679 millones 418 mil pesos en participaciones; en noviembre mil 595 millones 451 mil y en diciembre mil 612 millones 187 mil.

Explicó que en la reunión celebrada para presentar el Plan de Apoyo a Tamaulipas, con todo el gabinete federal, se llegó al acuerdo con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón, de adelantar las participaciones.

“Se tiene que apoyar a Tamaulipas, ése es el propósito, y decirle a los tamaulipecos, para ser muy claros y concretos (…) también para que les dé tranquilidad a los trabajadores al servicio del Estado”.

Lo relevante de la visita de AMLO

Estos son los puntos más destacados que señaló López Obrador en Tamaulipas:

RESPALDO A AVA: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la rueda de prensa ‘Mañanera’ desde esta capital, en donde refrendó el respaldo del Gobierno de la República al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la administración de Tamaulipas, luego de que la tarde-noche del martes se llevó a cabo la reunión de gabinetes federal y estatal en el Polyforum de la localidad.

MIGRACIÓN: El presidente López Obrador anunció la realización de la Cumbre de América del Norte dentro de los próximos meses donde estarán invitados Joe Biden, de Estados Unidos y Justin Trudeau, de Canadá.

SEGURIDAD: Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, aseguró que el combate a la inseguridad en Tamaulipas durante la actual administración ha sido satisfactorio y exitoso. Al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo en Ciudad Victoria, el funcionario detalló que todos los delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja, así como los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

POLÍTICA: En Tamaulipas se ha decidido desterrar el veto y sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante su participación en la mañanera de López Obrador.

AGUA: Durante su conferencia “mañanera” efectuada en Ciudad Victoria con motivo de su gira de trabajo por Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador anunció su compromiso de intervenir en el rescate, limpieza y dragado del lirio acuático, que por espacio de varios meses ha invadido el cauce del canal Anzaldúas, en Reynosa.