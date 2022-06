Acusan opacidad en Ayuntamientos

El Instituto de Transparencia de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas multó con 120 mil 987 pesos a cinco alcaldes por incumplimiento reiterado a la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información en sus respectivos municipios, así como a las COMAPAS en Hidalgo, Jaumave y diversos organismos por esta clase de incumplimientos.

En el caso de la alcaldesa sanfernandense, Maybella Lizeth Ramírez Saldívar, su multa fue de trece mil 443 pesos ´por incumplimiento reiterado de una resolución emitida en contra de esa autoridad municipal´.

Servando López Moreno, ex alcalde de Miguel Alemán recibió una multa de 26 mil 886 pesos por esta misma causa; de 53 mil 772 al ex alcalde de Jaumave, César Martín Rodríguez García, por desoír cuatro resoluciones; de trece mil 443 a Luis Lauro Pérez Rodríguez, ex presidente municipal de Güémez; además de Ramona Morua Pulido, ex presidenta municipal de Méndez.

Además, se multa con 26 mil 886 pesos al gerente general de la COMAPA de Hidalgo, Gregorio Ibarra Villanueva, con trece mil 443 al gerente de COMAPA Jaumave, José Ángel García Ortiz, idéntica cantidad para la gerente general de COMAPA de Mainero, Isabel Martínez González, multa adicional de trece mil 443 al gerente de COMAPA, Ibarra Villanueva, y de 67 mil 215 pesos a diversos organismos por incumplir con el Derecho de Acceso a la Información en los municipios de Soto La Marina, Güémez, Mainero, Casas, Llera, Mainero, y Jaumave.

En total fueron 78 proyectos de resolución en contra de diversos organismos, relacionados a recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de Obligaciones de Transparencia por parte del ITAIT el cual se encuentra presidido por Humberto Rangel Vallejo.

LOS SANCIONADOS

- Maybella Lizeth Ramírez Saldívar, alcaldesa De San Fernando

- Servando López Moreno, ex alcalde de Miguel Alemán

- César Martín Rodríguez García, ex alcalde de Jaumave

- Luis Lauro Pérez Rodríguez, ex alcalde de Güémez

- Ramona Morua Pulido, ex alcaldesa de Méndez.