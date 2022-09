Interfiere Poder Judicial en Congreso tamaulipeco, acusa Tania López

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La asesora jurídica del gobernador electo, Tania Contreras López, acusó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas violó la Constitución General al conocer una resolución electoral cuando no es de su competencia, afectando los derechos político-electorales de dos diputados locales de Morena.

"Sumándose a los atracos que se vienen haciendo desde el Congreso, desde el propio titular del Poder Ejecutivo y lo que ha sucedido es que se generó una suspensión por parte de uno de los magistrados del Supremo Tribunal para que no se ejecutara la determinación emitida por el Tribunal Electoral; esta suspensión es a todas luces inconstitucional", señaló.

RUEDA DE PRENSA

En rueda de prensa acompañada de los integrantes del Comité de Transición del gobernador electo, Héctor Villegas y Jesús Lavín, aseguró que el Supremo Tribunal no tiene competencia para intervenir en resoluciones electorales, aunque se presente una controversia constitucional local.

A raíz de ello, recordó, los magistrados del Trieltam promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atienda el conflicto que se vive a nivel estado.

Por lo anterior, aseguró que el conflicto "impacta en la estabilidad de un poder, que es el Poder Legislativo. La diputación permanente es justamente el órgano que garantiza la vigencia del Poder Legislativo en los recesos, no se trata de quién tenga una mayoría o no en la Permanente, sino de la posibilidad de reinstalar en sus derechos político-electorales a los diputados que fueron despojados de la posibilidad de ejercer ese cargo".

Actualmente la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial está analizando los recursos de queja presentados por Morena y sus diputados, por lo que se espera que sean resueltos a la brevedad y que concluya el conflicto en el Poder Legislativo.

"No solamente porque la Permanente debe ejercer sus funciones sino porque con ellos se encuentra pendiente la determinación de todos los decretos que se expidieron el 30 de junio que tienen un impacto directo con los tamaulipecos, no solamente es un tema de quién ejerce un cargo o no, de los efectos de las reformas que se emitieron", finalizó.