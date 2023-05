Abandonan trabajadores viviendas

Estamos iniciando un proceso para llamar a todas las gentes que abandonaron sus viviendas para decirles si le interesa quedarse con ella, para ver la forma esto suceda, la pueda pagar, y regrésate a tu vivienda a recuperarla; te damos todas las facilidades".

A través de recursos jurídicos, el Instituto buscará recuperar esas casas adquiridas con un crédito Infonavit para repararlas y revenderlas, presuntamente, a un menor costo.

Aunque se le dará prioridad a la persona que adquirió esa vivienda, al contactarlos para preguntarle si desea volver a habitar esa casa que abandonó, en caso de no ser así, el Infonavit buscará la forma de recuperarla, informó el delegado del Instituto en Tamaulipas, Honorio Cortázar Salazar.

"Estamos iniciando un proceso para llamar a todas las gentes que abandonaron sus viviendas para decirles si les interesa quedarse con ella, para ver la forma de que esto suceda, la pueda pagar y regrésate a tu vivienda a recuperarla; te damos todas las facilidades", dijo.

El delegado aseguró que las casas que se recuperarán es derivado de un problema de cómo trabajaba el Infonavit en años anteriores, pues les interesaba cuántos créditos se colocaban, sin observar la situación de cada derechohabiente, generando una ola de abandono de casas por faltas de pago.

Sin embargo, EL MAÑANA logró acceso a las estadísticas de casas abandonadas en los últimos cinco años, en la que se observa que año con año se abandonan entre 78 y 114 mil casas.

En 2018 se registraron 107 mil casas abandonadas, para el 2019 la cifra incrementó a 106 mil.

Y durante el 2020, el año de mayor impacto económico derivado de la pandemia de Covid-19, en la que miles de tamaulipecos perdieron sus empleos, se quedaron sin ahorros y perdieron a familiares, se observó el pico más alto de casas abandonadas, con más de 114 mil.

En 2021 se abandonaron 78 mil 767 casas y en el 2022 una cifra parecida con 78 mil 467 viviendas abandonadas.

Con esto, se observa que a pesar de los señalamientos del delegado que el abandono de casas ha desaparecido, en Tamaulipas persiste este problema, principalmente en los municipios de la frontera.

Las casas que se adquirieron con créditos Infonavit fueron abandonadas por estar ubicadas en zonas que no eran aptas, por no contar con servicio de transporte público, no había escuelas cerca, falta de suministro de agua, entre otros más.

"Están las que se abandonaron hace años y que los trabajadores ya no las quisieron porque no llegaba el agua, no pasaba la basura, no servía el drenaje sanitario o no sirve, se inundan, los pavimentos ya no sirven, no hay alumbrado, no hay vigilancia, por todas esas razones se abandonan las casas".