Sequía acelera incendios forestales: van más de 400 hectáreas arrasadas

La sequía en la zona alta de la sierra Madre oriental ha propiciado la aparición de incendios de índole forestal como los dos suscitados la semana pasada en el municipio de Jaumave, los cuales han abarcado más de 400 hectáreas sólo en los dos eventos más recientes, para lo cual, autoridades locales ya implementan un operativo permanente de vigilancia de ese tipo de siniestros naturales.

"Tuvimos dos incendios grandes, uno en el ejido el Infiernillo que está colindando casi con Ocampo, ese ya se combatió y el otro está en el ejido San Lorencito en la parte de la sierra, ahí se tuvo más problema porque no hubo acceso, por las pendientes no se podía caminar, y la única parte por donde se podía acceder era por donde estaba la lumbre y no se podía arriesgar a la gente", explica el alcalde jaumavense, José Luis Gallardo Flores.