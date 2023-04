Tortugas marinas llegan al abandono

Pese a que se tiene encima ya la arribazón de las tortugas Lora en la Playa Tesoro, no se tienen corrales para el resguardo y cuidado de los huevos, pues la Semarnat a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas redujo el presupuesto a su máxima expresión.

El biólogo Gerardo Siliceo Tavera, detalló que que este lunes arribaron en 3 horas, 21 tortugas Lora, y al solicitar información sobre los corrales, en la ASIPONA les informaron que no existía gente de gobierno destinada a ese rubro debido a la reducción de presupuesto.

"Esto es una inconformidad pública y no lo puedo dejar pasar, el día de hoy, tuvimos una arribada importante de tortugas loras a nuestras costas de Altamira en playa tesoro, más de 21 tortugas arribaron en 3 horas". Después de marcar los nidos, -dijo- él y colaboradores se dieron a la tarea de informar a los encargados de ASIPONA, sin embargo se toparon con que no hay encargados en el cuidado de la especie en peligro de extinción.

"Cada año desde marzo se prepara el corral, y toda la infraestructura y recurso humano, no hay una sola persona que te dé información o con quién colaborar... Hoy no fue la excepción, me dijeron que no hay personal para el cuidado de las tortugas, que la CONANP, redujo su presupuesto y pues no hay... No se vale".