Swift y Grande lideran nominaciones a los VMA

Taylor Swift y Ariana Grande son las cantantes con más nominaciones para los MTV Video Music Awards 2019, con diez cada una.

Ambas compiten por el reconocimiento a Video del Año, Swift con "You Need to Calm Down" y Grande con "Thank u, Next". Además, esas canciones también buscan el reconocimiento a Canción del Año y Mejor Video Pop.

Los directores de los videos, Lux Davis por "Thank u, Next" y Drewn Kisch por "You Need to Calm Down", buscan el galardón en la categoría de Mejor Dirección.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista destaca la nominación a Billie Eilish por el video de su canción "Bad guy".

Lady Gaga y Bradley Cooper también recibieron nominaciones por "Shallow", tema con el que participan en las categorías de Canción del Año y Mejor Colaboración.

MTV anunció también la apertura de la categoría Mejor Video de K-Pop.

La edición 2019 de los MTV Video Music Awards se llevará a cabo el próximo 26 de agosto y contará con el comediante Sebastian Maniscalco como conductor.