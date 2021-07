Las interpretaciones más aceptadas sobre el significado de los reconocibles versos de José Luis Perales son dos. Una apuesta porque ¿Y cómo es él? es la despedida de un hombre que acepta, no sin sentir celos, que la mujer de la que está enamorado le abandona por otro. Otra es por interpretar las palabras del músico español como la dedicatoria de un padre a su hija al descubrir que esta ha conocido a un hombre y pronto se independizará para vivir con su nueva pareja. Ambas encajan y ambas se han tomado por válidas a lo largo de los años.

Sin embargo, Perales, que acaba de anunciar que se jubila tras medio siglo de carrera, ha confesado en más de una ocasión el motivo por el que compuso ¿Y cómo es él?, tema incluído en su álbum Entre el agua y el fuego (1982). Y ni el desamor ni el amor parental aparecen entre sus razones. "Es una canción de encargo que fue escrita para Julio Iglesias. Pero al final no se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo porque era una gran canción y pensaron que sería un gran éxito, como así fue. No tiene más historia en realidad. Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando compuse ese tema mi hija María tenía tres años y esta es una canción para adultos", confesó el compositor.

Unos años antes, en 2009, ya había hablado del origen de la canción en una entrevista. En ella explicó que cuando se la encargaron Julio Iglesias se había separado de Isabel Preysler y ella se había vuelto a casar con Carlos Falcó, con quien tuvo a Tamara Falcó. "Aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar proque él siempre daba un toque de credibilidad a lo que cantaba, pero mi compañía me prohibió dársela. La verdad es que yo no la quería cantar, porque no tenía nada qué ver conmigo. Pero lo hice, y desde entonces, el tema se convirtió en una especie de cruz para mí", confesó.

El tema que Perales hubiera preferido no contar terminó convirtiéndose en un himno coreado en muchos países hispanohablantes y versionado en múltiples ocasiones. Marc Anthony versionó ¿Y cómo es él? en 2010, tema que incluyó en su disco Iconos. Raphael, que la cantó en su álbum Yo soy aquel (2000), el cantante de música mariachi Vicente Fernández son otros de los artistas que han interpretado el tema.

El éxito musical de José Luis Perales lleva creciendo en paralelo a su éxito personal 42 años, los que lleva casado con Manuela Vargas, madre de sus dos hijos: Pablo y María. Tal y como contó recientemente ha reinventado junto a su hijo Pablo, que es productor musical, algunos de sus grandes éxitos, entre los que se encuentra ¿Y cómo es él? El 22 de noviembre se publicarán en el recopilatorio Mirándote a los ojos y a mediados de 2020 comenzará la que será su última gira, Baladas para una despedida, con la que recorrera la geografía española y terminará en Latinoamérica.