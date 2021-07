Marieke Lucas Rijneveld, una historia de crecimiento

La novela debut de Marieke Lucas Rijneveld (1991), que fue un best seller en su Holanda natal, se llama La inquietud de la noche, pero inquietud no es la palabra adecuada para describir lo que provoca en el lector. Perturbadora, desconcertante, dolorosa, esta novela valiente pero desigual, nominada al International Booker prize, no deja indiferente a nadie. La historia, que se desarrolla en una granja lechera holandesa a principios de la década de los 2000, sigue a Jas, la protagonista, una niña de 10 años, enfadada porque su hermano Matthies no le deja ir con él a patinar sobre hielo.

Jas desea, aunque sea fugazmente, en uno de esos arrebatos medio infantiles, que sea Matthies el que se muera en lugar de su mascota, el conejo Dieuwertje, al que cree que su padre ha echado el ojo para retorcerle el cuello y servirlo a la hora de la cena. Por eso cierra los ojos y se concentra: «Le pedí a Dios que se llevara a mi hermano Matthies en lugar de a mi conejo». Y ese Dios que todo lo aplastará a partir de entonces le concede su deseo.