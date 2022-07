¿Dónde hay civilizaciones extraterrestres?

Y ahí tenemos una gran variedad de situaciones: algunos extraterrestres se pierden, o incluso enferman, y llegan con necesidad de que les ayudemos, como ET; otros llegan buscando algo que les falta, como los lagartos de V (y los hacemos enfermar), La Guerra de los Mundos (esos no sabían de biología) o los pequeñines de Independence Day (la primera torta que dio Will Smith); otros simplemente buscan diversión en entornos para ellos exóticos, como los predators.

El problema de todas esas películas, al menos con nuestros conocimientos científicos actuales, es que salvar las distancias existentes entre estrellas, por no hablar de entre galaxias, parece imposible en escalas de tiempo humanas.

Y lo de acelerarse hasta la velocidad de la luz o superior o usar agujeros de gusano es, ahora mismo, algo que consideramos físicamente imposible.

Así que, ¿nos queda alguna alternativa para en un futuro cercano descubrir civilizaciones avanzadas extraterrestres? Más allá de la ciencia ficción, quedándonos solo dentro de la ciencia, podemos efectivamente pensar en ciertos indicios, más o menos claros, de que existen artefactos creados por alguna mente inteligente en estrellas lejanas. Hablamos aquí de algunos ejemplos de lo que se conoce como tecnomarcadores.

El primer indicio de la existencia de una civilización avanzada extraterrestre que se nos viene a la cabeza sería el envío de una señal electromagnética, en ondas radio sería lo más eficaz. Pero éstas ni siquiera cuentan ya como tecnomarcador. Demasiado obvio, hasta el cine lo ha tenido en cuenta en películas como Contact.

A pesar de lo que diga la película, lo más normal es que una emisión radio lanzada en todas direcciones no sea lo suficientemente potente y continua como para que alguien la vea.

¡Demasiada coincidencia estar mirando con un radiotelescopio a la Tierra justo cuando emiten los Juegos Olímpicos de Berlín 1936! Bueno, justo cuando la señal pasa por el planeta, años después de su emisión.

Los tecnomarcadores, tal y como se entienden hoy, se refieren más bien a artefactos que no han sido construidos expresamente para comunicarse con otros sistemas planetarios. Serían artilugios de uso cotidiano que podrían ser detectables a distancias interestelares durante largos periodos de tiempo, ¡incluso más allá del periodo de existencia de la propia civilización que las construye!

¿Qué podría casar con esa definición? Bueno, lo normal sería pensar en qué nos preocupa a nivel global a nosotros y con qué tecnología podríamos acabar con esa preocupación (de manera positiva o negativa, ahora voy a ello). Y con esa premisa cabe pensar en cómo podrían haber superado esas preocupaciones ya los extraterrestres más inteligentes y/o avanzados que nosotros.

Un ejemplo sería la energía, nunca mejor traída la preocupación en estos tiempos. Un mundo tecnológico necesita cada vez más energía. ¿Y cómo conseguirla? Podemos pensar en producir grandes cantidades de energía con reactores nucleares de fisión, no muy bien vistos históricamente, o de fusión, mucho más limpios, pero más difíciles de construir.

Y podemos también pensar en alfombrar tejados de paneles solares, ahí ya hemos llegado. Si ya somos una civilización más avanzada y se nos queda corta la superficie del planeta, lo suyo sería pensar a lo grande y rodear nuestra estrella de artilugios que recojan energía. Pensemos que solo uno de cada 1.000 millones de fotones del Sol llega a un planeta, ¡el resto se pierde para siempre en el universo! Una megaestructura que rodee (en 3 dimensiones) una estrella para extraer la mayor cantidad posible de energía es lo que se conoce como una esfera de Dyson.

La presencia de esa estructura debería ser detectable porque parte de la energía de la estrella sería reemitida en otras zonas del espectro, en el infrarrojo por el calentamiento de la estructura más probablemente, o producir reflejos, con su consiguiente alteración en la polarización de la luz recibida, por ejemplo.