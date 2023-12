Las nuevas palabras que entran en el ´Diccionario de la lengua española´

El Diccionario de la lengua española (DLE) ya tiene su nueva cosecha de palabras que se presentan cada año. Esta vez destaca la inclusión de términos como machirulo, alien, big data, regañá, masa madre y varias relacionadas con el medioambiente, como descarbonizar, huella ecológica o pobreza energética. Para los aficionados a la gastronomía entran cochifrito y colín.

NOVEDADES

En la música, perreo y chunda-chunda (con guion o junto). Son 4.381 novedades, entre nuevos términos, nuevas acepciones a palabras que ya existían, enmiendas a artículos, supresiones... Sin embargo, la mayor innovación, en términos generales, es que esta actualización, la versión electrónica 23.7 del Diccionario, incorpora por primera vez los sinónimos y antónimos de cada término. El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Santiago Muñoz Machado, ha destacado que "no hay otro diccionario con estas prestaciones".

Muñoz Machado ha subrayado la nueva acepción de voces como crack (en cursiva, para designar a la persona que destaca extraordinariamente en algo) o la enmienda a audímetro, que también es ahora el aparato que, acoplado al receptor de radio o de televisión, sirve para medir las horas concretas en que están conectados con una emisora, con el fin de determinar el índice de audiencia. El director de la RAE ha anunciado que a partir de enero la académica Dolores Corbella será la nueva directora del Diccionario, en sustitución de Paz Battaner.

La explicación técnica de lo que cambia en el Diccionario la ha ofrecido la directora del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, quien ha subrayado que, como siempre, las novedades están aprobadas por las 23 academias de la lengua del ámbito hispanoamericano. Zamora ha realizado una breve demostración sobre la función de inclusión de sinónimos y antónimos. Si tecleamos la palabra notorio, por ejemplo, se ve que se ha añadido un botón azul: sin./ant. Hay otra opción, ya que a continuación de cada una de las acepciones de una palabra aparecen sus sinónimos o antónimos, las que los tengan. Son en total 42.882 los artículos del DLE que contienen sinónimos y 9.970 con antónimos. El sumatorio da 260.188 sinónimos y 20.091 antónimos.

Otras novedades reseñables son la incorporación a tóxico de la acepción como influencia nociva o perniciosa sobre alguien; o posturear, verbo nacido de postureo, sustantivo que ya estaba en el Diccionario; videoarbitraje y su acrónimo VAR, como "sistema de vídeo empleado como ayuda al árbitro, que permite volver a ver una jugada que acaba de ocurrir", georradar. Además, se agregan numerosas voces relacionadas con internet y las redes sociales, como pixelar (con sus derivados, pixelación y pixelado), que es "alterar una imagen, haciendo que se vea en píxeles grandes poco nítidos; banner (en cursiva, como mensaje publicitario en una web), big data (aunque se prefiere macrodatos) y cookie (pequeño archivo de texto enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, cuyas preferencias captura).

Asimismo, se incluyen, pero en cursiva, aquaplaning, deslizamiento de un vehículo sobre agua; au pair, balconing, práctica que consiste en saltar a la piscina de un hotel desde el balcón o la terraza de una habitación, generalmente por diversión; bracket, pequeña pieza metálica, cerámica o de otro material que, adherida a un diente y unida a las demás por un arco de alambre, forma parte de determinados aparatos de ortodoncia.

El ámbito de la sexualidad añade los términos no binario y disforia de género. El primero es, dicho de una persona, aquella que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. El segundo, procedente de la psiquiatría, es la angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. También el despectivo y coloquial machirulo (o machirula): persona, especialmente un hombre, que exhibe una actitud machista (aunque aún no está señoro). Y sexting, envío o intercambio de imágenes o mensajes de texto con un contenido sexual explícito a través de un dispositivo electrónico.





Enchufable

El medioambiente es un campo que también se renueva, como biocapacidad, descarbonizar, corredor ecológico o las formas complejas huella de carbono, huella ecológica y huella hídrica. O enchufable, para el vehículo con batería que se recarga desde una red eléctrica. De la gastronomía, entran retrogusto, como conjunto de sensaciones gustativas que quedan después de haber probado un alimento o una bebida, y hay un apartado relacionado con las piezas de pan, ya que entran voces como colín, pico, palito, palitroque y regañá.

De la música llegan los términos chundachunda —música fuerte y machacona— y perreo —baile que se ejecuta a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos—. Una definición que hay que reconocer es muy certera.

Kriptonita

Del cine, la radio, la televisión y el cómic, igualmente hay cambios. Ingresan microfonista, la persona responsable del control y posición de los micrófonos durante una filmación cinematográfica, una emisión televisiva o una función teatral. Y una que ya se usaba regularmente, oscarizar: premiar con un Oscar. En lo que parece un homenaje a Hitchcock ingresa macguffin: motivo argumental que hace avanzar la trama, aunque no tenga gran relevancia en sí mismo. Y siguiendo con el cómic y el cine, supervillano y kriptonita o criptonita, que surgió del tebeo Superman, con dos definiciones: sustancia que debilita al protagonista y anula sus poderes, en este caso el superhéroe que vino del planeta Krypton. Y la persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien.

Una curiosidad: el término porsiacaso (así, todo junto) estaba ya como un tipo de alforja propia de Argentina y Venezuela. Ahora asimismo es "cualquier cosa que se tiene o se lleva en previsión de necesitarla".

De la política y las ciencias sociales se han modificado acepciones, como estado de sitio o intervencionismo, y se han incorporado de los tiempos actuales neoconservador, que remite a neoconservadurismo: ideología política y económica de tendencia conservadora, surgida en Estados Unidos en la década de 1980, que propugna el capitalismo de libre mercado. Igualmente, sinhogarismo, que es la circunstancia de la persona que carece de hogar donde vivir.

Entre las aportaciones que han aterrizado desde América, Muñoz Machado ha señalado la locución pura vida, que tiene hasta seis acepciones en Costa Rica para referirse a una persona agradable, o que goza de buena salud, o una cosa buena o, útil para este texto, una expresión coloquial de saludo y despedida.





El caso de paraíso fiscal

La actualización del diccionario ha supuesto la modificación de la definición de "paraíso fiscal", eliminando el carácter positivo que hasta ahora el Diccionario le confería, ya que la descripción anterior hablaba de "un país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior". En otras palabras, un gancho para la inversión. Ahora, se limita a definir este tipo de jurisdicciones como "un país o territorio caracterizado por su baja o nula tributación y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros Estados". La RAE también ha incorporado la expresión "refugio fiscal" como equivalente a "paraíso fiscal".