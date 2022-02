Suman cinco detenidos por crimen de universitarios

"Ambas fueron presentadas ante el Juez de Control informándoles sus derechos, así como los hechos por los que se les investiga", indicó la FGE.

Por otro lado, detalló que la noche del 17 y madrugada del 18 de febrero lograron la detención de tres hombres en un fraccionamiento de la Ciudad de Zacatecas.

"Una vez procesado el lugar, además de otros indicios, fueron localizados inhumados dos cuerpos sin vida, un hombre y una mujer. La víctima femenina encontrada en el lugar fue identificada como una de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado 12 de febrero", expuso.

Se trata de Valeria Landeros, quien junto con sus amigos Irving Castor, Natalio Torres, Alexia Monserrath y Luis Ángel Manzanares, fueron privados de la libertad el 12 de febrero tras salir de un antro en el Municipio de Zacatecas.

El 13 de febrero, cuatro de las víctimas fueron encontradas asesinadas al interior de una camioneta Ford Lobo negra, placas ZCB-216-21.

Landeros permanecía en calidad de desaparecida, pero sus familiares anunciaron ayer que la habían encontrado muerta.

"Por divertirnos y ser estudiantes estamos en riesgo"

Luego del asesinato de cinco universitarios en Zacatecas, este sábado se realizó una marcha en la capital de la Entidad para exigir justicia.

Colectivos feministas convocaron a esta manifestación en la que externaron su rechazo a la violencia contra jóvenes.

Denunciaron que la violencia ya no solo es entre grupos del crimen organizado, sino que ahora está en riesgo la comunidad estudiantil.

"Ya ahora hasta por salir a divertirnos un momento, por volver a encontrarnos con nuestros amigos, corremos riesgos. Incluso por caminar a la escuela o ir a trabajar y solamente pido justicia por cada una de las personas desaparecidas", lanzó en la protesta una estudiante.

"Hasta mis mejores amigas también tienen primos y tíos desaparecidos y la fiscalía no les ha dado respuesta. Han pasado meses y meses y no le han dicho nada. Los matan pero en realidad lo que hacen es quitarle un ser querido a una familia. Son personas que marcharon hace un año, ahora ya no están y marchamos por ellos por ellas", añadió.