Suman 80 incendios forestales activos en 17 estados

Cd. de México.- Un total de 80 incendios forestales están activos y clasificados en categoría "menor" en 17 entidades del País, a excepción de tres que se registran en Chiapas, San Luis Potosí y Coahuila, los cuales enfrentan condiciones meteorológicas adversas.

En su reporte estadístico más reciente, actualizado hasta el 15 de abril, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que desde el pasado 6 de abril se mantiene activo un incendio en el Municipio de Jiquipilas, Chiapas, que hasta el momento afectó mil 60 hectáreas.

Otro incendio forestal activo con condiciones meteorológicas adversas ocurre en el Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, el cual inició el 9 de abril y ha dañado 805 hectáreas.

Además, el pasado 14 de abril comenzó un incendio en el Municipio de San Pedro, Coahuila, donde la superficie siniestrada todavía no se determina, precisó la Conafor.

Los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Puebla son los que registran el mayor número de incendios activos.

En lo que va de la temporada 2019 se han presentado 2 mil 538 incendios forestales en 29 entidades, los cuales afectaron una superficie de 54 mil 253 hectáreas, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 3 mil 775 incendios y se quemaron 92 mil 243 hectáreas.

La Conafor indicó que durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, llevará a cabo un operativo especial para prevenir incendios forestales en las áreas más visitadas por turistas.

"Se recomienda a la población que tiene planeado salir a campo, que en la medida de lo posible, no enciendan fuego en las zonas forestales, o bien, se aseguren de que quede bien apagado, no arrojen cerrillos, colillas, cigarros u objetos encendidos; ni cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un incendio. También se recomienda, que en caso de presenciar un incendio forestal, no intenten apagarlo, ya que es una actividad de alto riesgo, que solo personas altamente capacitadas pueden hacer frente", expuso la dependencia en un comunicado.

Detalló que, en 2018, del 100 por ciento de las causas que provocaron incendios, un 10 por ciento fue por fogatas mal apagadas, 6 por ciento por personas fumadoras y 2 por ciento por quema de basura, actividades que generalmente realizan paseantes.

Para reportar incendios en bosques, selvas, manglares, zonas áridas y semiáridas, la Conafor puso a disposición los números gratuitos 911 y el 01 800 INCENDIO (46 23 63 46), disponibles las 24 horas, los 365 días del año.