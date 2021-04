"Souvenir" y el alquiler del vientre femenino

Y expone su pensamiento:

"Creo que las mujeres pueden decidir por su cuerpo, e igual, como un gesto de amor, pueden dar vida para que otra pareja incapaz de gestar pueda vivir la experiencia."

El largometraje, de 113 minutos y con guion de Ricardo Aguado-Fentanes, se estrenó con éxito en los cines de manera física bajo las medidas sanitarias por covid-19; sobre todo en espacios independientes a nivel nacional, donde CEDECINE (una comunidad de exhibición cinematográfica alternativa) fue el enlace para su distribución. Asimismo se encuentra en la plataforma Amazon Prime Video.

Producida por Kuter Casa Productora y Phototaxia Pictures, la cinta presenta a una pareja singular, la que forman Sara (interpretada por Yuriria del Valle) y Joaquín (recreado por Flavio Medina), que no puede procrear un hijo, por lo cual contrata a Isabel (Paulina Gaitán) para gestar en su vientre al bebé; esta joven, quien ha sido deportada de Estados Unidos, acepta la propuesta por necesidad económica con el fin de recuperar a su propio hijo (que se encuentra en esa nación) y al mismo tiempo ayudar al matrimonio de Sara y Joaquín.

La elección de Isabel es conocida por su exprofesor, Bruno (interpretado por Marco Pérez), un escritor.

Completan la escena Fernando Becerril, Montserrat Marañón, Silvia Mariscal y Roberto Sosa.

Cohen ha efectuado más de 30 producciones comerciales (amondcohen.com), y los cortometrajes Cierra tus pequeños ojos (2005) y Mortaja 85 (2006).

Un acto de amor

Con más de 20 películas en su carrera, la tabasqueña Paulina Gaitán (1992) exterioriza vía Zoom que el embarazo subrogado no es tocado en nuestro cine:

"Es tiempo de que hablemos de ello, que lo normalicemos, que hagamos más películas... Souvenir viene a cuestionarnos sobre paternidad y maternidad para ponernos en los zapatos de los personajes y dejar de juzgar sin poseer información. Cuando uno no sabe juzga sin pensar y es ligero decir que es más fácil prestar tu vientre que ponerte a trabajar. Creo que una mujer que le da la oportunidad a otra de poder tener un hijo, es un acto completamente de amor."

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) explica en la página de internet https://gestacion-subrogada.gire.org.mx/#/ que "el embarazo subrogado es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo". La práctica es conocida también como "renta de úteros" y "maternidad subrogada".

Dicho organismo subraya que, aunque Tabasco y Sinaloa permiten este tipo de contratos, "es urgente que tanto el Congreso de la Unión como la Secretaría de Salud atiendan sus obligaciones y emitan una normativa en el tema, compatible con los derechos humanos y con los avances de la ciencia", lo cual "ayudaría a proteger los derechos de todas las personas involucradas, en particular de las mujeres gestantes, que son más vulnerables a abusos en contextos desregulados".

Coahuila y Querétaro prohíben esta práctica médica, y la organización Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva) se opone a cualquier forma de gestación subrogada y a la explotación reproductiva de las mujeres. En noviembre de 2018, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, efectuó una iniciativa de ley como senadora de Morena para regular el embarazo subrogado; empero, nada más se supo (https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20 1/assets/documentos/Inic_MORENA_Salud_Rep_HA_201118.pdf).

Armond Cohen considera fundamental poner en la agenda la legislación del embarazo subrogado, así:

"Si no mal recuerdo, creo que después de la India, México es el segundo país donde más se rentan, se alquilan vientres. Y todo este universo de mujeres que prestan sus estómagos se halla en desamparo porque no hay una ley y sí una corrupción tremenda ahí. Cuando el cine te arroja más preguntas que respuestas es un buen espejo para acomodar prejuicios o mejorar las situaciones.

"Este problema lo transmitimos desde una neutralidad, sin caer en la comedia o en lo moral; pero se intenta generar polémica y que se cuestione. Que Souvenir se vea finalmente en la pantalla grande sirve para invitarnos a pensar más lo que estamos realizando como seres humanos, y más ahora con el coronavirus. Siempre he dicho que concebir un hijo no te hace mamá, ser mamá viene desde un vínculo, desde una enseñanza. Y lo mismo un papá. Creo que el filme te invita a pensar en todo eso."

A la actriz Paulina Gaitán se le pregunta cómo se sintió en el papel de una mujer que renta su vientre. Responde:

"Es un personaje complicado y a la vez luminoso. Quería que ella fuera de esas mujeres aguerridas y luchonas con sus conflictos dentro. A su pequeño hijo no se lo puede quitar de la cabeza ni del corazón, lo cual la impulsa a tomar esa decisión. Ella me enseñó a aprender a vivir día a día, a disfrutar de verdad. Uno nunca sabe cuándo será el último momento que puedas compartir con tu familia o contigo misma. Debemos aprender a valorar y amar cada día de nuestras vidas, esto es lo que me ha regalado Souvenir."

Un equipo formidable

Flavio Medina (Ciudad de México, 1978), invitado para efectuar el casting de Souvenir –"un proceso largo de selección"–, declara:

"Es necesario que el tópico aparezca sobre la mesa. Es actual y sabemos que existe, pero no conocemos qué hay atrás realmente... Deben crearse los derechos, las garantías para todas aquellas mujeres que se someten a esas situaciones, como también para las familias que quieren ser parte de los embarazos subrogados sin importar el estado civil o las preferencias sexuales."

Para él resultó "un rodaje formidable", lo cual refuerza la actriz capitalina Yuriria del Valle (1970) al señalar que "Gaitán, Medina y Marco Pérez, quienes cuentan con carreras sólidas, son muy generosos". Y sigue:

"A pesar de que era su ópera prima, Cohen siempre tuvo muy claro lo que quería. El fotógrafo Sergio Armstrong es un tipazo, con una gran experiencia."

Satisfecha de interpretar a una esposa que sufre por no procrear un hijo, dice que preparó bastante a su personaje, que evalúa:

"Es complejo en una situación compleja porque el tema es una situación muy delicada, se halla en una línea muy delgada. Algunas mujeres prestan su vientre, no siempre es alquilado... Es difícil ver por qué el tema no sea una prioridad en la agenda nacional."

A su vez, Flavio Medina cuenta que el director de Souvenir los llevó a una terapia psicológica, tal como sucede a Sara y Joaquín en la cinta. Del Valle interviene:

"Flavio y yo nos conocíamos poco, pero desde 2017, cuando filmamos este largometraje, y hasta la fecha nos llamamos esposo y esposa. Al saludarnos decimos: ´¡Hola!, esposo´ y ´¡hola, esposa!´. Paulina es un torbellino... Fueron nueve semanas muy profundas, muy intensas de trabajo."

Señala que cada uno de los personajes de la película es sumamente específico para hablar del vientre en alquiler:

"No se puede hablar en general, son varios los ángulos. Cuando leí el guion me di cuenta de que el móvil de cada uno de los personajes es el amor. El móvil de mi personaje es que quiere vivir el amor de madre y lleva muchos años intentándolo y no puede. El móvil del esposo es el amor que siente hacia ella, quien se encuentra obsesionada con parir. El de Isabel es el amor de una madre a la que le arrebataron a su hijo. El móvil de Bruno es el amor a su vocación como escritor y no le interesa tener un hijo."

A todos les parece estupendo que Souvenir se proyecte en Amazon Prime Video. Del Valle agrega:

"No es el tipo de cine mexicano por el cual Amazon apuesta. Si se observa, Amazon ofrece cintas mexicanas con otro tono, como son las comedias ligeras, y no es que sean mejor o peor, no. Entonces, que esta plataforma le apueste a nuestro drama es extraordinario. Y es importante destacar que Amazon lo aceptó después de su estreno en los cines, porque únicamente incluye filmes que no se han estrenado físicamente. A pesar de todo lo que ha pasado con el covid-19, la verdad a Souvenir le ha ido muy bien en cines, aunque aún no pueda ir toda la gente. A la crítica le ha gustado."

–¿Qué opinan de que cada vez el cine mexicano refleja problemas sociales donde no predomina el narcotráfico?

Contesta Medina:

"Siempre han estado plasmados y han sido muy importantes, porque de pronto el cine nos cambia la vida. Entiendes perfectamente situaciones o las reconoces. Te espejeas con sucesos que nos afectan directamente o indirectamente como ser humano y sabes que es importante que haya un desarrollo de un tema dentro de la sociedad, como sucede con el caso de Souvenir."

