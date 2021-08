Sorprende que pregunta no mencione a los ´ex´

"Muchos en México no sabemos tanto de política, me incluyo, todavía hace un par de años yo no sabía ni qué hacían diputados ni senadores e incluso no sabía qué hacía el presidente y creo que este presidente despertó algo en mí en cuestión de la política de que yo quiero algo mejor para mi país", dijo.

Comentó que, aunque sí entendió la pregunta planteada, sobre iniciar procesos de esclarecimiento de las decisiones de los actores políticos, esperaba encontrar en la boleta un cuestionamiento directo sobre enjuiciar a los ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Noticias relacionadas - Espera que EPN llegue a su juicio

"Sí le entendí a la pregunta, pero no sé si otras personas sí lo harán, está un poco... no difícil de entender, pero sí la tienes que leer con calma para ponerle sí o no.

"Yo esperaba que fuera con los nombres de los ex presidentes y justamente así literal la pregunta ´los quiere enjuiciar sí o no´. Creo que el INE lo pudo haber hecho un poco más fácil, no se me hizo tan complicada como tal pero sí me hubiera gustado que fuera más simple, de quieres enjuiciarlos sí o no, creo que ahí el INE falló un poco en la pregunta hubiera sido mucho más directa", refirió.

Reconoció que, en su alcaldía, Benito Juárez, es posible que los votantes no salgan a participar debido a que la misma es panista y que incluso sus vecinos llegaron a arrancar los carteles que promovían la consulta.

"Honestamente creo que en la Benito Juárez no van a venir a votar porque acá votaron por el pan y he visto a varios de nuestros vecinos arrancar los carteles de la consulta y esto no me parece porque hay que respetar porque si no piensas igual que yo está bien, de eso se trata la democracia", afirmó.