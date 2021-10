Soportan fugas de aguas negras

"Me las tengo que ingeniar hasta para ir a comprar algo a la tienda, busco pedazos donde no este el charco tan grande y bueno pues los olores si son insoportables, tengo que aguantarme, no me queda de otra, porque a las autoridades poco les interesa cómo estemos", expresó.

Esa agua negra se junta con las lluvias y se mete a mi casa, la última vez yo me tuve que amarrar con un cordón a la escalera para que no me llevará la corriente". José Rocha, Vecino afectado

"Me las tengo que ingeniar hasta para ir a comprar algo a la tienda, busco pedazos donde no este el charco tan grande y bueno pues los olores si son insoportables, tengo que aguantarme, no me queda de otra, porque a las autoridades poco les interesa cómo estemos", expresó.

Los incontables reportes se han acumulado con él y con otros vecinos afectados, que incluso han detectado el punto de la fuga.

"Todo viene desde la esquina, nosotros le hemos puesto hasta cemento para tapar pero no sirve, esto es algo interno, hemos pedido al municipio, a la comisión de agua que venga, y ninguna", señaló Ricardo.

El problema se intensifica al avanzar hacía el canal Anzaldúas, donde el agua sucia se junta con los basureros clandestinos del sector, así como las llantas que se colocaron para alertar a los automovilistas.

"Cuando pasa un auto rápido y yo voy en la calle, claro que me llenan de agua, es algo muy desagradable, esto provoca enfermedades, mareos, nauseas, todo se acumula".

La zona donde se ubica la fuga de aguas negras alberga centros de asistencia importantes, como las casas del migrante, de atención a indigentes, el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), además de negocios y comedores. "Ahorita se puede decir que esta seco porque no ha llovido, pero cuando lo hace tenemos el problema de la inundación, entonces esa agua negra se junta con las lluvias y se mete a mi casa, la última vez yo me tuve que amarrar con un cordón a la escalera para que no me llevará la corriente, es un peligro constante, aparte del riesgo a la salud, yo estoy en silla de ruedas", concluyó Rocha.