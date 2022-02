"Soñé que era la Reina del Sur", dice diputada del PRD durante la visita de Ken Salazar

"Ahora que estuve enferma de covid-19 vi Café con Aroma de Mujer. ¡Qué bonita está también, está muy buena! ¿No has visto la de María Magdalena? ¡Qué padre está! ¡Me encantó!

"Yo, la primera que vi fue la de La Reina del Sur, ahí fue cuando me aficioné, esta Kate del Castillo y un día estaba yo tan emocionada viéndola que desperté y me sentía extraña, toda rara y que me empiezo a acordar: yo soñé que era La Reina del Sur", contó la perredista.

La visita de Ken Salazar

Durante su visita a la Cámara de Diputados, el embajador Ken Salazar fue recibido por legisladores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Después habló en español ante los medios de comunicación sobre la postura de Estados Unidos frente a la Reforma Energética propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien le dio la razón en cuanto a replantear cambios en el sector energético.

En su cuenta de Twitter, el embajador Salazar escribió que México y Estados Unidos fueron dotados de significativos recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos que pueden crear una central de energía limpia en América del Norte. Y que empresas estadunidenses desempeñan un papel enorme en ese esfuerzo.

"La próxima semana visitaré grandes proyectos eólicos y solares para mostrar nuestra asociación con México", adelantó.