Solicitan conciliar por medicamentos

El Mañana / Staff.- Ante el desabasto en medicamentos en las instituciones públicas de salud, legisladores federales piden al Gobierno Federal que concilie para que no se presenten problemas para los derechohabientes.

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por Tamaulipas, comentó que la única forma es conciliar, ya que los medicamentos no son fáciles de conseguir, sobre todo porque los laboratorios los hacen en otros países y son muy costosos.

"Tendríamos que tener alguna otra alternativa, si por parte del Gobierno Federal no se da este apoyo y no se compran los suficientes medicamentos que se requieren tratar de buscar alternativas, con alguien que sí quiera apoyar y algunas asociaciones o fundaciones, sociedad civil, hacer un frente y empujarlo para que esto no siga pasando y que el Gobierno reflexione de este tema prioritario", dijo.

La legisladora federal argumentó que en las instituciones públicas de salud en Reynosa se ha presentado el problema de desabasto de medicamentos y de vacunas.

"El esquema de vacunación es importante y un niño que no recibe a tiempo sus vacunas, corre el riesgo, algunos medicamentos y por parte del Estado se han estado de cubriendo esas necesidades, pero creo que se debería de tomar con más seriedad y responsabilidad", argumentó.

Alemán Hernández, recalcó que no hay fecha por parte del Gobierno Federal, para que se pueda acabar con el desabasto de medicamentos, ya que se dice que se va a resolver y que es cuestión de tiempo.

Comentó que estarán vigilando el presupuesto para el próximo año, sobre todo en temas de salud.