Solari busca emular lo hecho por Cruz Azul

Santiago Solari quiere seguir los pasos de Cruz Azul.

El técnico del América subrayó lo peculiar que es la Liguilla del futbol mexicano por lo que, si bien no le resta mérito a lo conseguido en la Fase Regular de los torneos Clausura y Apertura 2021, ahora desea redondear el liderato con el título, algo que logró La Máquina, que encabezó el Guardianes 2021.

"Jamás se puede despreciar el trabajo que hizo Cruz Azul, que hizo 41 puntos y fue campeón, nosotros lo tenemos que intentar y tenemos que ir por ello, lo vamos a hacer.

"Es válido y pasional, el formato que hay en México, pero al terminar la Fase Regular, ahora son 12 los que tienen la posibilidad de buscar el título, si has hecho un gran torneo, tienes que volver a ganar un torneo diferente para alzar el campeonato, no vale el campeonato en sí, como es LaLiga en España, te vale para la estadística, sin duda, pero no para alzar el trofeo, todo eso lo hace más complejo", declaró en entrevista con Mister Chip.

Las Águilas fueron el mejor equipo en el año calendario, algo que pidió valorar el DT azulcrema, que subrayó su intención por alzar la Liga.

"El formato es lo que hay y hay que adaptarnos, no es mi primera vez, lo viví como futbolista, es mi sexta vez viviendo en México, es bonito y emocionante, lo que no creo que una cosa quite la otra, es fantástico y es nuestro objetivo ganar el torneo del sprint, el de poquitos partidos (Liguilla) pero por supuesto que nadie puede quitarle mérito a la regularidad que mostró el equipo", expuso el técnico líder de la justa.

Sobre su paso en el banquillo del Real Madrid, el argentino señaló que su salida no es un pasaje que desee recordar, pero subrayó que siempre se siente parte del cuadro merengue.

"Siempre siento que de alguna manera sigo representando al club, no sé si me lo tomo por mi cuenta o es así, ese ha sido uno de mis grandes orgullos en mi carrera, lo que pasó luego de que fui entrenador del club así lo sigo sintiendo, hay muchos ex jugadores que de una manera u otra, desde distintas posiciones siguen representando al club", concluyó.