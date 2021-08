Sin rebelión surten gas en Tamaulipas

Tal es el caso de José, un operador de una pipa de gas quien indicó que el trabajo se realiza con normalidad, que por parte de sus empleadores no se han ordenado cambios en la rutina de trabajo que se realiza.

"Hasta ahorita no nos han dicho nada, nosotros seguimos trabajando de forma normal, nada más lo que cambiaron fueron los precios y ya", expresó el vendedor.

Otro de los vendedores consultados indicaron que las ventas en los primeros dos días luego del decreto emitido por la Comisión Reguladora de Energía se realizan con normalidad, en la mayoría de los casos los consumidores no estaban enterados.

"La gente que normalmente me compra no sabía que había bajado el precio, cuando ya les di el ticket de la venta fue cuando se dieron cuenta, me preguntaron a qué se debía fue que les informé de la modificación al costo", expresó Ramiro un operador de pipa de gas.

Los datos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía muestran que el precio máximo del gas en los municipios rurales del estado se mantendrá mas alto que el de los municipios urbanos, ya que en zonas como Bustamante o Miquihuana el precio máximo es de 11.80 pesos por litro.

Para Nuevo Laredo el precio máximo es estipuló en 11.65 pesos por litro, en Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, Soto la Marina, Villagrán y Victoria es de 11.80 pesos por litro.

En Burgos, Cruillas, Méndez, San Fernando y San Nicolás, municipios donde se encuentran instaladas plantas para la extracción de gas, se contempló el precio más alto en todo Tamaulipas al quedar en 12.95 pesos por litro.

Para la frontera en los municipios de San Nicolás, Camargo, Guerrero, Mier y Miguel Alemán el precio máximo marcado es de 12.11 pesos por litro.

En la zona cañera del estado, donde se encuentran zonas con municipios de escasos recursos como Antiguo Morelos, Gómez Farías, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Tula, Xicoténcatl se estipulo el segundo precio máximo mas alto que es de 12.72 pesos por litro.