Sin escoltas, AMLO llega hoy a Reynosa

Sin seguridad y en un evento modesto se realizará la visita del candidato a la Presidencia de la República, por la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, a la ciudad de Reynosa.

El coordinador de enlace nacional de la zona norte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Héctor Garza, dijo se espera la participación de cinco mil personas en el mitin que se presentará en la colonia Lomas del Real de Jarachina Sur.

Indicó que la organización nacional seleccionó este sector debido a la cercanía con parques industriales.

"Siempre habíamos hecho los eventos en la Plaza Principal, desde que soy coordinador y hora enlace nacional de MORENA...pero en Jarachina hay más facilidades para que los trabajadores y la población pueda acudir al evento", dijo Garza.

Insistió en que las personas que acudan a la presentación del primer mensaje del candidato en la Ciudad irán por su propio pie, criticando el supuesto uso de acarreados en los eventos políticos de los adversarios de López Obrador.

"No estoy extrañado con la capacidad de movilizar o de acarrear gentes, no me causa sorpresa, yo he visto como lo hacen...No tenemos los recursos que ellos tienen (para trasladar gente) y no somos tan frívolos en el ejercicio del poder, para acarrear gente", expresó el representante de MORENA en la zona norte

Precisó que tanto López Obrador como su equipo viajarán por carretera a Nuevo Laredo, ciudad en la que iniciara la gira de trabajo por Tamaulipas, para después trasladarse a la ciudad de Reynosa.

"Llega en una camioneta modesta, incluso nos han ofrecido seguridad pero no pedimos apoyo, nosotros viajamos como viajan los tamaulipecos", respondió al ser cuestionado sobre el tema.

Adelantó parte de los anuncios que en su momento realizará el candidato a la Presidencia de la República de la coalición "Juntos Haremos Historia", entre ellos se contemplan beneficios para los agricultores y posibles cambios en las aduanas.

"Va hacer un pronunciamiento para que se les destine precios de garantías a los agricultores en sus cosechas, y va hablar sobre aduana de Nuevo Laredo, que por cierto es la más importante a nivel Latinoamérica", así lo informó Héctor Garza.

La visita de Andrés Manuel López Obrador se tiene proyectada para este jueves 5 de abril a las 17 horas, en la avenida Loma Dorada, entre la calle David Alfaro Siqueiros y Rembrandt.