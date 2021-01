Silvia Navarro irá a la radio en "La suerte de Loli"

"Yo creo que Loli es una mujer actual, es una mujer como estamos todas", dijo Navarro en una entrevista por videollamada desde Miami, donde se graba la serie. "Es una mujer luchona, muy aferrada, que tiene muy buen sentido del humor, pero sobre todo es una mujer entregada".

Al estar años enfocada en su trabajo, Loli no quiso tener hijos. Quizá pensaba que no estaba preparada para ser madre, pero su amiga Mariana (Jacky Bracamontes) la veía diferente y al morir le dejó los suyos.

"Creo que 'La suerte de Loli' es: si tú decides tomar el riesgo, no importa si lo haces bien o mal, hazlo... Siento que eso pasa con Loli, que a veces la sobrepasa, pero lo vive y lo vive hasta llegar a las locuras que ustedes no se van a imaginar", dijo Navarro.

Como productora de radio, la protagonista recibe en la emisora a artistas como Paulina Rubio, quien tiene una participación especial en el primer capítulo. Para su personaje, Navarro se inspiró en las productoras de series y telenovelas en las que ha trabajado, como "La candidata".

"Los ejemplos que yo tengo son súper cercanos, súper reales y súper humanos", dijo. "Tengo una fuente muy cercana de mujeres productoras, trabajadoras... Ojalá Loli sea un homenaje para ellas, pero creo que se queda corta en toda la magnitud de lo que hoy son las mujeres trabajadoras, mamás, amigas".

Loli también tiene su corazón, y una noche de copas conoce a un muy buen partido, Rafael. Pero éste no sólo resulta que es su nuevo jefe; también está casado y con una popular influencer.

"He tenido varias parejas actrices, sí me ha pasado, pero de la buena forma", dijo Osvaldo Benavides, quien da vida a Rafael. "En el caso de 'La suerte de Loli' es una situación que sale mucho de control y que genera demasiados problemas... Estos dos bobos no pueden estar juntos, pero tampoco pueden estar separados".

El actor mexicano contó que cuando era adolescente soñaba con ser locutor y grababa en casete un programa con amigos inspirado en la etapa de Alejandro González Iñárritu en la radio. Con el tiempo el programa, llamado "Estereotipo", se transmitió por streaming.

"Me encanta la radio", recalcó, adelantando que en la serie "todo sucede dentro de una estación de radio... las relaciones, los amores, los desamores... TODO. Pero (eso) lo hace divertido".

En "La suerte de Loli" la esposa de Rafael, interpretada por Gaby Espino, es una influencer especializada nada más y nada menos que en familia y pareja. Paulina tiene un podcast, escribe libros y gracias a sus consejos tiene mucha credibilidad entre el público.

"Es la gurú del matrimonio y las parejas y resulta que su vida real es todo lo contrario", dijo la actriz venezolana.

Cuando se da cuenta de que su matrimonio está en problemas por haberse entregado tanto al trabajo, Paulina quiere recuperar su familia y comienza a aplicar todos los consejos y todo lo que ha escrito ella en sus libros. Pero incluso en medio de su crisis encuentra inspiración para mantenerse trabajando y comparte con sus seguidores su experiencia personal.

"La suerte de Loli" se transmitirá de lunes a viernes por Telemundo a las 9 p.m. hora de Miami (0200 GMT).