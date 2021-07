Sí volvería Paco Jémez a La Máquina

”Si se me presenta un proyecto interesante yo no dudaría en coger las male-tas y volver a México”.* Paco Jémez, DT.

El técnico español Paco Jémez reconoció que estaría dispuesto a volver al Cruz Azul, al que dirigió en el 2017.

"Si se me presenta un proyecto interesante yo no dudaría en coger las maletas y volver a México. Cualquier profesional del mundo querría entrenar a Cruz Azul. El día que Cruz Azul no tenga técnico y me llamen, para mí será un orgullo volver", explicó Jémez a W Radio.

"El presupuesto de estos año ha sido mayor al que yo tuve y les ha permitido llegar ahí Con la plantilla que tenía estuve encantando, fue un orgullo poder ser su entrenador".

Jémez llegó a Cruz Azul previo al Clausura 2017 y en un año dirigió 36 partidos de Liga con saldo de 12 victorias, 14 empates y 10 derrotas. Metió al equipo a una Liguilla.

Dejó a La Máquina luego de que fuera eliminado por el América en los Cuartos de la Liguilla del Apertura 2017.