´Si quieren a su abuelita, no la visiten´

Brownsville, Tx.

Esta ciudad carece de equipo para salvarle la vida a la mayoría de las personas que resulten infectados del COVID-19, advirtió un prestigiado médico durante una conferencia.

El profesional de la salud hizo un llamado a la población a permanecer en sus hogares y no exponer a sus familias al coronavirus, pues la comunidad no cuenta con suficiente equipo médico ni espacio hospitalario para atender a los infectados graves, por lo que "muchos pacientes van a morir".

Ricardo Martin Schwartz señaló lo anterior durante una conferencia de prensa impartida por una coalición de médicos en Brownsville, para enfatizar la gravedad de la situación, y reiteraron a la población a permanecer en sus hogares, usar mascarillas en público y mantener la salud de la comunidad ante la pandemia.

"El mensaje que tengo es muy importante: si ustedes se enferman y terminan en cuidado intensivo y necesitan un ventilador, no vamos a tener suficientes ventiladores para todos, y muchos pacientes van a morir. No vamos a tener suficientes camas de cuidado intensivo para todos. Se van a morir los pacientes si llegan a esa condición", señaló Schwartz, quien agregó que si quieren ver a su abuelita, no la visiten.