Si México cambia leyes del T-MEC, debe compensar a inversionistas

El socio no residente del Center for Binational Institutions (CBI) y profesor de la escuela de leyes de Texas A&M University school of law, Guillermo García Sánchez, dijo que esto también puede llevar a litigios costosos y largos.

Durante la conferencia de prensa del Center for Binational Institutions (CBI), García Sánchez se refirió a los cambios en las regulaciones energéticas mexicanas, sobre lo que expuso: "Al final de cuentas es cuánto están dispuestos a pagar (el gobierno mexicano) por implementar una política energética que va contraria o puede violentar los derechos de inversionistas".