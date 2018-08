Shaila Dúrcal da detalles sobre su accidente

Shaila Dúrcal pasa por un momento vital complicado. A principios de agosto, la cantante explicaba en una nota en su cuenta de Instagram que había perdido parte de su dedo índice a causa de un accidente. "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente que me hizo perder parte de mi dedo índice derecho", relataba la hija de Rocío Dúrcal y de Junior, en un comunicado que preocupó a sus seguidores. "Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero".

Ahora, Dúrcal ha concedido una entrevista exclusiva al programa Despierta América de la cadena Univisión en la que ha hablado de ese accidente, de cómo lo está superando y de la cirugía por la que ha tenido que pasar. La cantante volverá a los escenarios el viernes 24 de agosto en un concierto en Los Ángeles (California) tras cancelar otro para el miércoles 22 de agosto en San José, California, por recomendación médica.

"¿Qué le pasó a tu dedo?", le preguntó el entrevistador a Dúrcal, que aparece con el brazo en cabestrillo. "El dedo índice. Tengo una amputación traumática, así se llama", contestó ella, haciendo referencia a que se trata de una separación total del dedo. También aclaró que la zona afecta "es toda la uña, desde la uña, pero no he perdido el hueso". "Voy a tener movilidad, toda la movilidad y estoy bien", aclaró. A la pregunta de "¿Hubo que recoger algún pedazo de dedo?", la cantante contestó que sí, sin dar más detalles. Tampoco ha contado cómo fue la amputación ni el tipo de accidente ocurrido para que perdiera la extremidad.

Tal y como ha contado, la cantante decidió operarse en México, una tierra a la que toda la familia ha estado muy unida. "Mi tío político es uno de los mejores cirujanos plásticos de México, no es por promocionarle pero...", ríe la cantante, distendida y sonriente en todo momento en la entrevista. "Es uno de los mejores, especializado también en reconstrucción de mano. Me pareció lo mejor. Conozco a todo su equipo, al anestesiólogo, conozco a las enfermeras... Y me apetecía estar más rodeada de familia".