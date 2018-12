Será galardonada en Berlinale

Berlín, Alemania

La Berlinale concederá un Oso de Plata de Honor a su carrera a la actriz británica Charlotte Rampling, a quien dedicará un homenaje en la próxima edición, que comenzará el 7 de febrero, informaron los organizadores.

El 14 de febrero se proyectará en la 69 edición del festival de cine berlinés el filme de Rampling, Il portiere di notte (El portero de noche, 1974), que dirigió Liliana Cavani y que es uno de los títulos que ha marcado su carrera cinematográfica.

"Me alegro de que el homenaje de este año se dedique a la gran artista Charlotte Rampling", declaró el director de la Berlinale, Dieter Kosslick.

"Con su trabajo representa un cine estimulante y no convencional", agregó Kosslick.

La actriz (Sturmer, Reino Unido, 1946) tiene en su filmografía más de cien películas y producciones de televisión y ha participado varias veces en la Berlinale.

En 2006 fue presidente del Jurado Internacional y en 2015 ganó el Oso de Plata como Mejor Actriz por 45 Years (45 años), bajo la dirección de Andrew High, filme por el que fue nominada a los Oscar el año siguiente esperando triunfe.

Hija de un oficial británico del Ejército de Tierra, que alcanzó el grado de comandante de la OTAN, Rampling estudió la enseñanza primaria y secundaria entre Francia y su país.

Luego inició estudios comerciales en el Harrow Technical College, pero los abandonó poco después; posteriormente viajó a España y pasó un año en Madrid aprendiendo español.

En 1964 volvió a Londres y trabajó de modelo hasta su debut como actriz; en 1965 debutó en la película de Richard Lester, The Knack (El knack... y cómo conseguirlo) tras la cual, y decidida a seguir en la interpretación, cursó Arte Dramático en el Royal Court Theatre de Londres.

En los últimos años ha trabajado en La femme invisible (d'après une histoire vraie) (La mujer invisible, 2009), Never let me go (Nunca me abandones, 2010), Río sex comedy (2010), I, Anna (Yo, Anna, 2012), en la serie de televisión Dexter o en Hannah (2012), por la que recibió la Copa Volpi a la Mejor Actriz del Festival de Venecia.