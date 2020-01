Será 2020 cinéfilo

Ciudad de México.- Tras un 2019 que dejó aclamadas cintas hollywoodenses como Había una Vez... En Hollywood, El Irlandés y Guasón, el inicio de la nueva década se avizora promisorio y potente.

Grandes nombres en la dirección presentarán proyectos que han dado mucho de qué hablar, como Denis Villeneuve, quien adaptará el clásico de ciencia ficción de Frank Herbert, Dune (noviembre).

007 EN ABRIL

Christopher Nolan levantará el telón de Tenet (julio), una cinta de espionaje y viajes en el tiempo, y Cary Fukunaga compartirá su visión del agente 007, en el último crédito de Daniel Craig como el agente, en No Time to Die (abril).

MUSICALES

Por si fuese poco, Sam Mendes contará una épica de la Primera Guerra Mundial, en una sola toma, con 1917.

Y el mítico Steven Spielberg debutará en los musicales con West Side Story (diciembre), uno de los grandes clásicos de Broadway.

En cuestión de superhéroes habrá bastante: en Aves de Rapiña (febrero), Margot Robbie como Harley Queen liderará a un comando de chicas poderosas; y Gal Gadot se volverá a vestir de amazona en Mujer Maravilla 1984 (junio).

MUCHA ACCIÓN

Scarlett Johansson tendrá, por fin, su filme en solitario de Viuda Negra (mayo), y Los Eternos (noviembre) presentará a Salma Hayek y Angelina Jolie como seres casi omnipotentes.

Derivados del universo Spider-Man, llegarán el vampiro Morbius (julio), con Jared Leto, y Venom 2 (octubre), el simbionte de Tom Hardy.

La factoría Pixar presumirá Onward (marzo), una fantasía citadina, y la misteriosa Soul (junio). Mulán (marzo), por su parte, será la apuesta de Disney en la moda de interpretar en acción real clásicos animados.

Y Rápido y Furioso, la franquicia que dominó la década saliente, presentará su aventura número 9 (mayo).

Un par de películas filmadas recientemente en México también aterrizarán en la pantalla.

La primera, Bad Boys for Life (enero), que significará el regreso de Will Smith y Martin Lawrence a la franquicia policiaca. La otra, Infinite (agosto), un thriller sobre reencarnación estelarizado por Mark Wahlberg.

MEXICANOS EN HOLLYWOOD

Y mexicanos aparecerán en varios títulos hollywoodenses: Eiza González estrenará Bloodshot (febrero) y Godzilla vs Kong (noviembre), en la que también participa Demian Bichir.

El histrión también tiene crédito en el remake de la cinta de terror La Maldición (enero). El proyecto más mexicano, al parecer, será un filme de La Purga (julio), del mismo género, donde Everardo Gout dirigirá a Ana de la Reguera y Tenoch Huerta.

Diego Boneta seguirá con trabajos hollywoodenses como Starbright, Monster Hunter y Die in a Gunfight; y la regia Melissa Barrera con In the Heights y Carmen.

Treinta y cuatro años después, Tom Cruise vuelve con la secuela Top Gun: Maverick (junio). Legalmente Rubia 3 (febrero) y Cazafantasmas (julio) serán otras franquicias históricas que volverán.

DE VUELTA DEL TORO Y CUARÓN

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón no estrenarán película como realizadores, pero sí como productores: Las Brujas (octubre), adaptación del clásico de Roald Dahl, a cargo de Robert Zemeckis.