Sequía extingue lobina y carpa

"Ya no hay pescado, hay puro fango, la laguna está secándose. Ya no hay nada, ni los pescadores quieren salir, porque no les conviene. Gastan 200 pesos de gasolina y capturan para la venta cien pesos".

Dijo que como comerciantes, como sea están consiguiendo en otros lugares, incluso más barato, pero se trata de marisco congelado, "el que estamos acostumbrados a vencer es pescado, mariscos frescos, recién capturados y los que conseguimos en ocasiones, es como el que venden en Soriana, congelado".

Refirió que actualmente la Tilapia está en 90 pesos el kilogramo, cuando antes se comercializaba hasta en 30 pesos.

Y es que señala que los pescadores llevan esa especie y la venden en 50 pesos el kilo, debido a que está muy escasa en la laguna, esto debido a los niveles críticos que hay.

Por último refirió que están preocupados por el ingreso del agua salada de mar al sistema lagunario, toda vez que evidentemente matara a las especies que aun sobreviven.