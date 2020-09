Seguirán largas filas en puentes

Brownsville, Tx.

Los tiempos de espera en los puentes internacionales no han bajado, siguen en constante crecimiento, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que no bajarán si las personas no respetan las normas de apegarse a cruzar la frontera solo si es por motivos esenciales.

Con el alargamiento de la espera, que puede sobrepasar las seis horas, los puentes internacionales de Brownsville, Progreso, Hidalgo, Mission, Pharr, Laredo y El Paso, se han visto atestados principalmente por las tardes, cuando los ciudadanos de Estados Unidos y los residentes legales, regresan a su ciudad de origen.

El CBP ha ajustado las operaciones en puertos de entrada selectos en la frontera del sur del país para ayudar con la reducción del movimiento de viajeros no esenciales, con el propósito de reducir el riesgo de una mayor propagación del Covid-19 en los Estados Unidos,

Desde el 21 de agosto, CBP implementó ajustes en los horarios de viajes esenciales y no esenciales en los puertos de entrada de la frontera sur.

De lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 9 de la noche, mientras que los fines de semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

"El primer fin de semana que instituimos este horario, el tiempo de espera fue elevado", declaró CBP Sector El Paso.

"Volvieron a bajar durante la semana con viajes menos esenciales. Pero el tiempo de espera volvió a subir este fin de semana festivo", se agregó.

Lo que explica que los usuarios en los puertos internacionales no cruzan la frontera para actividades esenciales.

Los días entre semana es probable que los viajeros crucen más. Empero, fines de semana o en las noches no tanto, declaró la agencia.

"Básicamente, todo esto muestra que los tiempos de espera disminuirán si los viajeros no esenciales siguen los consejos para contener la propagación de Covid", manifestó un portavoz.

NIVELES MÁXIMOS DE ESPERA

Los tiempos de espera en los cruces internacionales han alcanzado niveles máximos con hasta 6 horas de espera, de acuerdo con reportes de usuarios.

Sin embargo, la agencia continuará facilitando el comercio legal y los viajes esenciales y mejorará la aplicación de la ley en otras áreas importantes de la misión.

CBP declaró cuando se inició con la nueva estrategia para minimizar la propagación de Covid-19 que una encuesta hecha a más 100 mil viajeros encontró que la gran mayoría de los viajes transfronterizos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se realiza para fines que no se consideran esenciales.

En fecha reciente, Mark Morgan, comisionado de CBP, informó que más del 83 por ciento de las personas que vuelven y cruzan la frontera son en realidad ciudadanos de los Estados Unidos.

"Hicimos una encuesta y el 83 por ciento de los ciudadanos estadounidenses van de un lado a otro. ¿Cuántos viajan por razones no esenciales? El 63 por ciento de los autográficos muestran que están viajando de ida y vuelta por razones no esenciales", destacó Morgan.

Desde el pasado 24 de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron restringir los viajes terrestres mediante los puertos de entrada únicamente a tráfico esencial, como una manera de sopesar el brote y los contagios de Covid-19.

Morgan dijo que mientras los casos de Covid-19 incrementan de manera significativa, los ciudadanos estadounidenses ´van de un lado a otro´ sin siquiera tomar importancia de la contingencia sanitaria.

Desde que CBP anunció los cambios de procesamiento en los cruces, los oficiales tienen la facultad discrecional de remitir a los viajeros no esenciales a una inspección secundaria para investigar más a fondo la naturaleza de su viaje y proporcionar a dichos viajeros material educativo en forma de Aviso de Salud para Viajeros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para garantizar una comprensión eficaz de restricciones de viaje.

Morgan señaló que CBP no puede evitar que un ciudadano de Estados Unidos ingrese al país, pero ´hacen lo posible por educarlos´.

CON MÁS REVISIONES AUMENTARÁ LA LENTITUD

"Los viajeros no esenciales deben esperar más interrupciones en su viaje, incluido un aumento de los tiempos de espera y la posibilidad de una inspección secundaria", declaró la agencia.

Morgan señaló que CBP no pude evitar que un ciudadano de Estados Unidos ingrese a Estados Unidos, pero la agencia está ´haciendo todo lo posible por educarlos´, además dijo que aún no se tiene fecha exacta de cuándo estas restricciones serán eliminadas.

"Es solo por un tiempo. Vamos a seguir haciendo esto. Será un tipo de decisión colectiva sobre cuánto más tiempo continuamos estas restricciones antes de eliminarlo", concluyó.

Actualmente la restricción en los puertos de entrada está con fecha de vigencia el 21 de septiembre del 2020, sin embargo, se espera que autoridades estadounidenses y mexicanas extiendan de nuevo dicha restricción.

Muchos prefieren hacerlo de noche, pero creo que todos se ponen de acuerdo y se forman largas filas de autos.

En el puente Anzaldúas se forman largas filas y se acentúa más por lo largo del cruce.

Las largas filas de vehículos se logran apreciar a varios kilómetros del puente Hidalgo.