Se reúne alcalde Servando con funcionarios de Starr

Miguel Alemán, Tam.

Con la finalidad de tratar importantes temas de interés fronterizo, el alcalde Servando López Moreno se reunió la mañana de este jueves con el Juez del Condado Starr, Eloy Vera y Ramiro Sarabia, aprovechando para poder darse el abrazo de año nuevo y el intercambio de buenos deseos para este 2019.

Ambas autoridades abordaron interesantes temas de interés común para estas 2 regiones fronterizas de Tamaulipas y Texas, entre lo que sobresale y toma relevancia lo que se refiere a la necesidad de reanudar las pláticas y negociaciones sobre el proyecto de restauración del Antiguo Puente Colgante.

Ambos funcionarios se comprometieron a buscar los recursos necesarios para poder avanzar en la restauración y rehabilitación del Antiguo Puente Colgante, el cual es considerado como todo un ícono histórico y símbolo que le da identidad a las ciudades hermanas de Miguel Alemán y Roma, Tx.

Por otra parte, el alcalde Servando López Moreno, también se reunió con el Mr. Alfonso H. Pérez Jr., Business Manager of School District of Roma Tx., así como con los miembros del School Board of Trustees: Mr. Clarissa B. Álvarez, President Mr. Juan Antonio Sáenz., V. President Mrs. Dagoberto Salinas, Secretary Mrs. Raul. Moreno, Member Mr. Reynaldo Rodriguez, Member Mr. Ricardo A. Perez. Member Mr. Leticia Garza Galvan.

BENEFICIO. El edil sostuvo importante acuerdo con Mr. Alfonso H. Pérez Jr., Business Manager of School District of Roma.