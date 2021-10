Se recupera en casa

"El sábado me dieron el alta, ese día ya dormí en mi casa, todo el domingo estuve en completo reposo y ayer tuve mi primera rehabilitación en el hospital, me asignaron hacer bicicleta y caminadora, todo bajo monitoreo para ver cómo va reaccionando mi corazón, y ayer estuvo muy bien.

RETOMA SU VIDA

"Me siento tranquilo anímicamente, esperando que pase el tiempo para ir retomando mi vida. Como que todavía no asimilo lo que me pasó, pero poco a poco voy adaptándome a mi nuevo estilo de vida, porque así va a ser", platicó hoy González en entrevista telefónica, desde su casa en Guadalajara.

De acuerdo con el también conocido como "El Comediante de la Cola de Caballo", serán tres semanas de rehabilitación en una primera etapa, lo que ayudará a definir qué tipo de ejercicios cardiovasculares podrá realizar e implementar en su vida diaria.

Pero además de una rutina de entrenamiento especializada, Teo González también deberá seguir un régimen alimenticio más saludable.

NUEVOS HÁBITOS

"No me esperaba nada de lo qué pasó. Creí que no era candidato, pero resulta que sí, y acepto que me tocó y ya. Ahora estoy aplicando nuevos hábitos, sobre todo en la alimentación, lo demás no me preocupa, no fumo, no tomo, pero sí, la comida me gusta mucho.

"Entonces tendré que llevar una dieta acompañada de ejercicio, no de alto rendimiento, pero sí ejercicios que me mantengan activo y saludable. En cuanto al trabajo, por ahora tengo que parar hasta nuevo aviso, y cuando lo retome tendré que adaptarlo de manera que no afecte mis nuevos hábitos", apuntó.

González, quien añadió que en su casa tiene los cuidados de su familia y atención especializada de uno de sus hijos, pues es médico, ha recibido muestras de afecto por parte de sus colegas, como Adrián Uribe y Liliana Arriaga "La Chupitos".

El comediante, de 60 años, deberá tomar anticoagulantes de por vida tras el infarto que padeció el jueves por la mañana en su casa, cuando estaba por partir a Monterrey, donde realizaría una serie de programas con el standupero Franco Escamilla.