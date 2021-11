Se los ´lleva´ el tren

"Es una noticia que por supuesto no nos favorece para nada, que nos pondrá en un panorama más difícil del que ya estamos, vendemos muy poco, la gente no puede venir, no hay dónde estacionarse y tampoco pueden ingresar los camiones con mercancía, tendremos que buscar el acercamiento con obras públicas para que terminen más rápido", señaló Juan vendedor instalado en la zona.

El término en septiembre del 2022 representa la tercera fecha de culminación desde que inició el proyecto.

Pero lo que si es seguro, es que durante todo diciembre la obra frenará bajo el argumento de cierres fiscales.

"Hemos tenido algunas reuniones con las autoridades pero siempre nos dicen que van rápido, que están avanzando y luego pasan estas cosas, como los atrasos, diciembre siempre es un mes de afluencia y el hecho de estar en pausa nos va a perjudicar, nosotros desconocemos los motivos, si nos enteramos que van a frenar es porque los propios compañeros están comentando, lo único que nos interesa es que sigan trabajando", comentó Laura, comerciante del mercado Guadalupano.

Actualmente la construcción de este lugar se encuentra en una segunda fase, por ello hay gran presencia de maquinaria y material que invade gran parte de la Avenida del Ferrocarril, así como calles de Porfirio Díaz y Benito Juárez.

Aunque al medio día de ayer, algunos vehículos comenzaban a circular, esquivando los bloques de concreto.

"Mientras más prolonguen esta obra los números de pérdidas van a seguir creciendo, no se necesita mucho tiempo para darse cuenta de lo que estamos enfrentando, la gente no viene, se van a otros lugares donde si hay estacionamiento, porque hasta caminando se exponen a caerse, incluso hubo meses donde estaba el drenaje abierto", insistieron.

...PERO AHORA CULPAN AL INAH

Entre los motivos del atraso que argumentó la Secretaria de Obras Públicas a EL MAÑANA están las observaciones que han hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los cierres viales y presencia de maquinaria que ha traído este museo para el sector mantiene ventas bajas con pérdidas de entre un 30 y 40 por ciento.