¡SE ESFUMAN ASPIRACIONES!

Por Josué Segura

A los Tamaulipecos no les fue nada bien en la tercera edición del Campeonato Nacional Centenario "El Pitayo" al quedar lejos de la zona de clasificación.

El cuadro reynosense ocupó el lugar 18 de la tabla general al realizar un total de 211 puntos y sus aspiraciones por estar en los primeros lugares desaparecieron por completo al ver que sus rivales superaron las 300 unidades.

Los Tamaulipecos ingresaron al Lienzo Charro Rancho El Pitayo, que se encuentra en Tlacote, Querétaro, y en la suerte de presentación no lo hicieron mal tras rayar 32 de los buenos en la cala de caballo, pero en piales no corrieron con la mejor de las suertes al no acertar en sus tres oportunidades y de pasada se llevaron dos puntos de infracción.

La tercia de charros en el coleadero logró nivelar un poco con los 64 bonos que agregaron y en la terna en el ruedo llegaron a 70 para sumar otros 22 puntos por el jineteo de yegua.

Los Tamaulipecos no fueron efectivos en las tres manganas a pie al solamente registrar dos unidades y en la manganas a caballo concretaron una, siendo calificada por los jueces con 25, y de esta manera quedaron rezagados de pelear por los primeros puestos.