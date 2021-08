Se encuentra de luto

El actor Mark Wahlberg y su hermano Donnie, miembro fundador del grupo pop New Kids on the Block, anunciaron en sus redes sociales el triste deceso de su madre Alma, a los 78 años, informó Variety.

La matriarca de la familia tuvo nueve hijos con su ex marido Donald Wahlberg: Donnie, Paul, Robert, Jim, Arthur, Tracey, Michelle, Debbie y Mark. Ambos se divorciaron en 1982; Donald murió en 2008.