Se cumplirán las leyes con obras

Ciudad de México.- El decreto presidencial para acelerar los procesos de obras públicas no exime a los megaproyectos de esta Administración de cumplir con lo que establece la ley, indicó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Este decreto simplemente nos ahorra tiempo, pero estamos obligados a rendir cuentas. Esto no significa que no vayamos a cumplir con la ley o que no se tenga transparencia* Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, rechazó que obras como el Tren Maya vayan a incumplir con los reglamentos y leyes que se solicitan para las obras.

El funcionario detalló que en algunos casos los diferentes trámites, principalmente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se realiza para las obras, pueden demorar de tres meses a seis meses.

Detalló que en el caso de algunos trámites ambientales, como el cambiar la ruta en un tramo del Tren Maya, se pueden llevar hasta 45 días hábiles.

"El decreto busca reducir la burocracia que enfrenta la iniciativa privada. Entendemos cuando el sector privado se queja de todos esos lineamientos, lo estamos sufriendo en carne propia.