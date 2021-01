Se convierte a virtual

Nueva York, EU.

El Festival Prototype, uno de los principales festivales de ópera contemporánea y teatro, cambió a un formato mayormente digital debido a la pandemia de coronavirus.

La novena edición anual del evento comienza el viernes por la noche con el estreno mundial de "Modulation", una obra digital para estos tiempos en la que 13 compositores exploran el aislamiento, la identidad y el miedo.

Otros dos estrenos mundiales que se presentarán durante el festival, previsto hasta el 16 de enero, incluyen "Times3", una obra digital de la compositora Pamela Z y el artista de teatro Geoff Sobelle que se exhibirá en una pantalla en Times Square en Nueva York, y "Ocean Body", una instalación de múltiples pantallas y música para audiencias en vivo de ocho personas a la vez en HERE Mainstage, en el bajo Manhattan.

También habrá tres estrenos digitales estadounidenses: "The Murder of Halit Yozgat", de Ben Frost y Petter Ekmann; "Wide Slumber for Lepidopterists", de Valgeir Sigurðsson, y "The Planet — A Lament", de Septina Rosalina Laya.

Beth Morrison, una exdirectora del Instituto Tanglewood de la Universidad de Boston y productora de la vitrina contemporánea VOX de la Ópera de la Ciudad de Nueva York, dirige el festival junto a Kristin Marting y Kim Whitener de HERE, dedicado a presentaciones híbridas en vivo de teatro, danza, música y artes visuales, y Jecca Barry, directora ejectiva de Beth Morrison Projects.

"En medio de la pandemia, redujimos ampliamente el presupuesto de ingresos por boletería para este festival porque la mayoría de la oferta es gratuita", dijo Barry.

LO NUEVO

Ediciones recientes incluyeron "prism" de Ellen Reid (2019) y "Angel´s Bone" de Du Yun, ambos ganadores de Premios Pulitzer, así como la aclamada "Breaking the Waves" de Missy Mazzoli.

Los planes de cambiar a digital este año comenzaron a finales de abril. En los últimos años el festival había atraído a unas 10.000 personas por edición y tenía un presupuesto de más de un millón de dólares, que bajó considerablemente esta ocasión. Otros estrenos mundiales planificados para 2021 se postergaron hasta el 2022.