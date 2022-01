Se complica el fichaje

El seleccionado de Estados Unidos, Paul Arriola, aceptó que hay negociaciones entre el DC United y el América por él, pero se está complicando la opción.

"Con todo respeto, no tengo algo concreto ahorita de mi futuro. No todo es mi decisión, si quiero ir a América o no. Quiero ir a un lugar que me ayude a llegar al Mundial y tener éxito. La verdad no puedo controlar todo. Sé que los clubes están hablando y ahora la oportunidad es complicada por decisión del club. Yo tengo todo el respeto, entiendo que esto es un negocio y todo tiene su tiempo. Estoy enfocado en la Selección y lo que hacemos aquí", dijo en conferencia de prensa.

El jugador mexicoestadounidense ex de Xolos es también pretendido por Charlotte FC y FC Dallas.

El extremo indicó que dejará el tema a los clubes y que se enfoca en la selección, que busca su lugar en el Mundial de Qatar 2022.

"Lo que yo pienso, lo que siento es que ya quiero tener mi cabeza libre para los partidos que vienen con la Selección. Ahorita es lo más importante para mí, la situación del club es un poco complicada. No puedo hacer mucho, tengo que tener fe en cada club y situación. Ahora estoy con la Selección intentando enfocarme en el campamento y lo que viene", manifestó.

El América ha batallado en serio para poder amarrar al extremo que pidió el DT Santiago Solari y se le cayeron tratos por Brian Ocampo y Santiago Solari en este invierno.

REPORTA AMÉRICA UN POSITIVO DE COVID-19

El América reportó un jugador positivo de Covid-19, de cara al enfrentamiento de este sábado contra el campeón Atlas. Las Águilas, como dicta el protocolo sanitario de la Liga, realizaron las pruebas de detección de coronavirus. El jugador contagiado, cuyo nombre no fue revelado, ya está en aislamiento.

"Luego de realizar 60 pruebas a integrantes del primer equipo, cuerpo técnico y staff, el departamento médico detectó un caso positivo de Covid-19, el cual se encuentra aislado, bajo observación y tratamiento.

"El Club América reitera el llamado a su gran afición para seguir observando las medidas de prevención y evitar contagios", informó el club.

Previo al anterior juego de las Águilas, el debut en casa del Puebla, los futbolistas Federico Viñas, Emanuel Aguilera y Fernando Madrigal dieron positivo a Covid-19. Viñas ya incluso anotó en un juego amistoso, mientras que los otros dos jugadores salieron de la institución.