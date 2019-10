Se busca pacificar ´sin generar violencia´: Sedena

Ciudad de México.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están buscando pacificar al país "sin generar una violencia que era más identificada anteriormente", aseguró el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

Antes, dijo el general, la actuación del Ejército y de la Marina "era estar buscando al delincuente constantemente, estar en una actividad muy persistente en la búsqueda. Ahora con la Guardia Nacional es una presencia garantizando la seguridad de los ciudadanos.

"Al tener esa presencia, garantizando la seguridad, va a limitar que los delincuentes puedan tener el acceso a la sociedad o puedan generar violencia en la sociedad", aseguró.

Sandoval González afirmó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina también estarán bajo ese esquema de tener la presencia en áreas conflictivas y las áreas que no alcance a cubrir la Guardia Nacional con sus efectivos.

"Ahí estaremos nosotros, pero también atendiendo la parte de presencia delincuencial, en Tamaulipas no podemos dejar la ribereña", comentó.

Indicó que las Fuerzas Armadas buscan "no generar toda esa violencia que, quizá, era una situación muy normal antes y que ahorita es totalmente distinto, no quiere decir que nos vamos a alejar del combate a esta gente, pero no vamos a generar eso en la misma condición que teníamos".

REACONDICIONA OPERACIONES EN TIERRA CALIENTE

Tras la emboscada a elementos de la Policía de Michoacán, en el municipio de Aguililla, el Ejército reacondicionó las acciones operativas que realiza en la Tierra Caliente de la entidad.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó hoy que 80 elementos, incluido el mando de la 43 Zona Militar, ubicada en Apatzingán, en conjunto con otras dependencias, realizan trabajos de reconocimiento en la región para dar con los responsables del ataque que dejó 13 uniformados muertos.

"Las demás dependencias del gabinete de seguridad también están apoyando con efectivos para poder realizar la parte de inteligencia y estar buscando la información", indicó.

Al respecto, el titular de la SSCP, Alfonso Durazo Montaño señaló que la Fiscalía del estado está a cargo de la investigación, con apoyo del gobierno federal.

"El municipio (Aguililla) no ha firmado un acuerdo de colaboración con el gobierno del estado, el municipio puede tomar la decisión que mejor corresponda desde su perspectiva, sin embargo, nuestra visión es que la coordinación y un eventual mando único agregan eficacia al trabajo de los cuerpos de seguridad por eso en el ámbito federal", comentó.