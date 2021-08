¡Se agota el tiempo!

El Apertura 2021 sigue su marcha y hoy martes empieza la Jornada 5, motivo de la jornada doble que habrá, por lo que en los próximos 6 días se disputarán 18 partidos y dos fechas que serán cruciales para algunos entrenadores.

Y más en el caso de equipos o entrenadores trascendentes, como Miguel Herrera con los Tigres y Andrés Lillini en los Pumas, porque los clubes felinos hasta el momento han decepcionado... Y mucho.

Los regios, con cinco puntos, han entrado en la vorágine llamada Miguel Herrera. El Piojo, quien prometió un juego ofensivo, muy alejado a lo que ofrecía su antecesor Ricardo Ferretti, ha tropezado debido a expulsiones, lesiones y a que "nos debemos acostumbrar a nuevas formas de actuar. No es sencillo cambiar un estilo tan arraigado". Ese ha sido el recurrente discurso del entrenador, quien no pide paciencia ni tiempo, sólo comprensión, "porque Roma no se hizo en un día".

Y prometió, como siempre, arrojado: "Vamos a entrar a la Liguilla, y no vía repechaje".

Del otro lado están los Pumas, uno de los llamados grandes de México, que con sólo dos puntos de 12 disputados arrastran el prestigio. "No voy a tirar la toalla, pronto verán a Pumas como el equipo grande que es", manifiesta Lillini.

Pero los dichos del técnico argentino se tratan de soportar con la contratación de extranjeros de bajo perfil, quienes no han demostrado que pueden con el paquete de sacar a este club de una crisis extrema.

No es cuestión de pedir que las cabezas de los técnicos rueden, pero sí hacer notar que a los cuadros felinos: Tigres y Pumas, el tiempo se les agota y que esta jornada doble o triple puede ser crucial.

A APROVECHAR JORNADA DOBLE ¡URGEN PUNTOS!

Esta jornada doble será la oportunidad perfecta para los equipos que han iniciado con una cosecha pobre de puntos en el Torneo "Grita México A21", para acercarse de lleno a la zona de Liguilla o aunque sea afianzarse en los puestos de repechaje. Los equipos que actualmente se encuentran fuera de los puestos de repechaje, son: Querétaro (3), Necaxa (3), Juárez (2), Puebla (2), Pumas (2) y Xolos (1).