Se acerca su fin

"Es todo un caso de estudio. Tenemos que reconocer que ha definido el estándar de belleza de esta época porque los cuerpos excesivamente delgados dejaron de ser el ideal, hablamos de diversidad, de abrazar nuestra silueta, de un body positive, no estar obsesionada con la extrema delgadez", considera Rebeca Maccise, consultora de imagen y moda.

"Han cambiado la estética actual, el canon de belleza, la extrema delgadez se olvidó y entonces ya buscas las súper copas, volumen en la cadera, las pompas. Son las reinas de la cultura pop", señala.

Y es que son sobre todo las mujeres que integran esta familia las que han destacado a lo largo de más de 14 años en los que el público pudo entrar a la intimidad de las Kardashian-Jenner y conocerlas hasta en sus peores momentos como parte del reality, "Keeping up with the kardashians" que este martes llega con el primer capítulo de la temporada 20 y final a E! Entertainment.

DESDE 2007

Desde 2007 fue que el público pudo seguir a la empresaria Kris Jenner y sus seis hijos: cuatro que tuvo con Robert Kardashian (Kim, Kourtney, Khloé y Rob) y dos con Bruce Jenner (Kendall y Kylie Jenner) y cómo cada uno construyó su emporio con sus propias líneas de maquillaje y ropa.

"Son un fenómeno porque han hecho una fortuna con su apariencia, a través de su imagen personal; su fama y su éxito son innegables y han sabido aprovechar esta exposición en los medios y lo monetizarla y esto es independiente de si uno las ama o las odia", comenta Rebeca Maccise.

El impacto de las socialités también puede medirse en números: en la red social Instagram, Kim supera los 216 millones de seguidores, mientras que su hermana Kylie tiene más de 227 millones y Kendall unos nada modestos 160 mil. Esa fama se potenció con el nacimiento del reality en 2007.

Como una forma de entender el porqué de su impacto, en un estudio de imagen de la familia, la experta destaca que todas tienen un estilo seductor y dramático con el que proyectan una imagen atractiva y sensual enviando un mensaje provocativo, que levanta pasiones, son excitantes y sin inhibiciones, con confianza en sí mismas y que llaman la atención.