Sale Nacho fortalecido tras fracaso en España

El técnico mexicano Ignacio Ambriz reconoció que fracasó en España, pero también se dio cuenta de que no era tan bueno como él creía.

El ahora DT del Toluca, quien ayer lunes cumplió 57 años, fue cesado tras dirigir 12 partidos al Huesca de la Segunda División, el año pasado.

"El paso que tuve, esporádico, muy fugaz que fue España, es un sueño que tenía, una ilusión; lo más fácil era haberme amargado y decir: ´fracasé y púmbale, ya me va a costar levantarme´, pero aprendí algunas nuevas ideas en Europa que las estamos llevando a cabo en el Toluca", explicó Ambriz en entrevista con Grupo REFORMA.

"Fue algo padre haber tenido este fracaso, porque pareciera que es la palabra correcta, pero es de lo único donde aprendes y maduras, y dices: ´ah chirrión, no era tan bueno como yo pensaba o ¿qué pasó?, o ¿en qué me equivoqué?´, pero al final me ha ayudado".

"Nacho" dejó al León tras 3 temporadas y un título de Liga conseguido en el Guardianes 2020 para llegar al Huesca de la categoría de plata del futbol español, en la temporada 2021-22.

La misión de Ambriz en el Huesca era conseguir el ascenso, pero tras 5 derrotas, 3 empates y 4 triunfos, la directiva lo cesó.

Así terminó su segunda aventura en Europa, luego que había sido auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y el Atlético de Madrid entre 2002 y 2009.

"Pero le saqué provecho, me ha llenado de sabiduría, de saber que en mi trabajo siempre hay riesgos pero me gusta correrlos, mal haría en quedarme en mi casa", apuntó Nacho.

"Me siento con mucha tranquilidad, de poder ayudar a los jugadores jóvenes, a los maduros irlos ayudando con el día de mañana"

El Toluca apostó por Ignacio Ambriz y él quiere reencontrarse con el éxito.

"Hoy no me espanta nada, una crítica, no me espanta que digan que mi equipo no juega nada, que si me creo más, que si me tachan de perfil bajo, me siento cómodo y me gusta", agregó el DT.

AVENTURA LO FORTALECE

Antonio Naelson Sinha, director deportivo del Toluca, consideró que a Ignacio Ambriz le costó trabajo llevar su estilo de juego al futbol europeo.

"Él entendió que el futbol mexicano tiene una dinámica y el futbol europeo tiene otra, el futbolista europeo es más estructural, en el sentido de que es más robotizado; en México por la forma en que le gusta jugar a ´Nacho´, tiene que ser mucho más flexible dentro de un sistema, y entendió que allá no podía jugar como jugó aquí", explicó Sinha en entrevista con Grupo REFORMA.

"De hecho, como anécdota, decía que alguien se le acercó y le decía: ´Danos la A, nada más, no nos des la A, la B y la C porque no sabemos hacer la B y la C´, entonces creo que eso lo vino a fortalecer muchísimo como persona y como entrenador".

Para el directivo escarlata, Ambriz ya palpó lo que es dirigir en Europa y eso lo servirá para buscar revancha.

"Fue una gran enseñanza, fue entender otras formas de trabajo y entender qué le puede faltar para llegar a esos niveles, a esos torneos; lo veo contento, lo veo feliz, por algo pasan las cosas", apuntó Sinha.

"Hoy es un tipo fortalecido, un tipo que entendió que no es tan fácil salir de un país a otro y llegar a triunfar; ya había estado en España obviamente, con Javier (Aguirre), en otra estancia, en otro sector, no como DT principal".

Sinha desea que Ambriz encuentre el éxito en el Toluca.

"Me encanta que quiera trabajar con el mayor, el de experiencia, como con el chavo de 15, de 16 años", agregó.