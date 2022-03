Rusos en Serbia a favor de Ucrania

"No quiero tener nada que ver con lo que Rusia está haciendo en el territorio de Ucrania y en el mundo", manifestó Vladimir Nesimov después de quemar su pasaporte. "No quiero tener ninguna responsabilidad moral ni física por algo que no depende de mí... No quiero ser ciudadano de ese país".

Evelina Nesimova, esposa de Nesimov, también participó en la protesta. Ella dijo que la pareja se mudó de Moscú a Serbia en 2014, después de que Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea.

"No queríamos vivir en un país donde Putin es el presidente", dijo Nesimova. "Estábamos avergonzados".