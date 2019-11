Rompen el muro con sierras baratas

McAllen, Tx.- Bandas de traficantes en México han abierto brechas con sierra en algunas secciones nuevas del muro en la frontera con EU por las que pueden pasar personas y alijos de droga, informó el diario estadounidense The Washington Post.

El periódico, que cita a agentes de EU y funcionarios, explicó que los contrabandistas han abierto esas brechas con un tipo de sierra que se comercializa en ferreterías por menos de 100 dólares.

De acuerdo a las fuentes, con esa herramienta los traficantes pueden seccionar en cuestión de minutos alguno de los bolardos de acero y hormigón del muro.

Tras hacer la sección en la parte de abajo del bolardo, los traficantes pueden empujar el acero hacia un lado, dejando una apertura en el muro por la que cabe un adulto.

Esto es posible porque los bolardos son muy altos y en su extremo superior están unidos a un panel, con lo que resulta relativamente fácil empujarlos a un lado una vez que han sido aserrados y la parte superior queda colgando, explicaron ingenieros.

Parte de los daños en la barrera se han producido en zonas donde todavía no se han instalado sensores electrónicos, que una vez que estén operativos detectarán de forma rápida las vibraciones ocasionadas por la actividad de las sierras, indicaron los funcionarios.

Además, las fuentes subrayaron que el sistema de bolardos, que tienen una altura de entre 5.5 y unos 9 metros, permite que los paneles de la parte de arriba sean reemplazados fácilmente si resultan dañados.

Otras técnicas empleadas por los contrabandistas es utilizar escaleras de mano para saltar la barrera, una estrategia que es habitual en el área fronteriza.

Las fuentes destacaron que las organizaciones criminales mexicanas, que obtienen miles de millones de dólares del tráfico ilegal en la frontera, tienen grandes incentivos para adaptar sus operaciones en el límite con el país vecino a nuevos obstáculos para cruzar.

CONTEXTO. Reconocen las fisuras, pero....

Las autoridades norteamericanas por el momento no han confirmado la existencia de estas brechas hechas con sierra en el muro.

Funcionarios y extrabajadores de la Patrulla Fronteriza de EEUU han reconocido que hay brechas en el muro pero indicaron que el nuevo sistema de bolardos es "superior" a cualquier diseño previo de la barrera.

El diario The Washington Post reportó que traficantes que operan entre México y EU abrieron brechas en nuevas secciones de la barrera en la frontera sur prometidas por Donald Trump. Preguntado al respecto, el presidente afirmó que el muro es "muy poderoso", pero admitió que tiene vulnerabilidades.

"Eso no me suena", afirmó Trump en declaraciones reportadas en algunos medios, entre ellos The Washington Post, Político y CNN. "Tenemos un muro muy poderoso. Pero no importa cuán poderoso sea, cualquier cosa se puede cortar, en toda honestidad", reconoció.

