Rompe el silencio

Ciudad de México

Tras su segunda visita al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para ver a su esposo, el abogado Juan Collado, la actriz Yadhira Carrillo dijo que se mantendrá al pie del cañón y que en estos duros momentos la familia se encuentra muy bien, pero preocupados.

Hace dos días se realizó la detención de Collado, quien es uno de los litigantes más famosos en México por sus vínculos con políticos y empresarios más poderosos de la nación, a quien se le acusa por ser presunto responsable de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Estoy muy bien, aquí estaré al pie del cañón por supuesto. Conozco a mi esposo", aseguró la actriz a la cámara de Suelta la Sopa, a quienes también dijo que su marido está bien de salud, ya que se dio a conocer que después de que un juez federal le impusiera la prisión preventiva por seis meses, presentó espasmos y parálisis facial, por lo que tuvieron que pedir un receso.

"Estoy tranquila, porque aquí no hay absolutamente nada. Toda la familia está muy bien, preocupados obviamente de saber que todo esto está sucediendo porque no estamos acostumbrados a vivir estas cosas en nuestra familia, ni en su familia".

EVITA HABLAR DEL CASO

"No puedo hablar de nada de este tema porque hay un proceso y los abogados nos piden que no hablemos de ningún tema porque no podemos", explicó.

Carrillo hizo saber que cuando se vieron nuevamente, los dos se fundieron en un fuerte abrazo.

Por otro lado, la actriz de "Amarte es mi Pecado" comentó que el abogado defensor del amigo y litigante de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, quienes también salieron relucir en este caso, dio todos los detalles de lo que cada persona necesita y debe saber de todo lo que está pasando.

"Confío en las autoridades, porque no hay nada atrás". Carrillo aseguró que si esposo es un hombre muy fuerte y que ella siempre estará ahí para él y para dar la cara.