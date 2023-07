Contesta Adán: 'no se arriesga a funcionarios del INE'

CIUDAD DE MÉXICO

Sin decir su nombre, la "corcholata" de Morena pidió a la consejera electoral, Claudia Zavala, "que no se equivoque" y acusó la existencia de una campaña en su contra para desacreditarlo.

"Escucharon ustedes que aquí se hizo un llamado para que se identificaran los funcionarios del INE que, en pleno ejercicio de su trabajo, estuvieran en esta asamblea levantando un acta", manifestó durante un mitin en Rosarito, Baja California.

"Lo expresó una consejera (Zavala), que tiene todo nuestro respeto, pero que diferimos, dijo que se estaba poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios del INE y yo se lo digo, allá, que lo escuchen, el pueblo quiere al pueblo, los interventores del INE son pueblo, la mafia son aquellos".

Desde el martes pasado, al inicio de cada mitin de López Hernández, operadores de la "corcholata" pidieron al micrófono que, si había funcionarios del INE presentes, se identificaran.

"Nosotros hemos celebrado hasta el día de hoy más de 80 asambleas y nunca se le ha faltado al respeto a los funcionarios el INE", sostuvo López Hernández.

El jueves, sin referirse directamente a los eventos de López Hernández, la consejera criticó que en asambleas se pida a personal del organismo electoral identificarse ante el público.

Durante la aprobación de los mecanismos para fiscalizar propaganda y gastos en mítines de aspirantes presidenciales, Zavala consideró que eso los pone en riesgo de algún acto violento y de inseguridad.

"Que no se equivoque la consejera porque ya, todo forma parte de lo mismo, de una estrategia para desacreditarnos para ver cómo nos meten el pie, pero no, no nos vamos a quebrar, vamos a seguir con ustedes", añadió López Hernández.

"Y respetando, como les digo, a los interventores del INE que se presenten en nuestros eventos, nada más que ellos quieren vender un proceso electoral desde ahorita, como no van a poder ganarle la batalla a la Cuarta Transformación, están pretendiendo ensuciar".

'Fox estaría en la cárcel'López Hernández nuevamente se lanzó contra el ex Presidente Vicente Fox e incluso afirmó que, si el pueblo fuera vengativo, el panista ya estaría en la cárcel.

Calificó como desvergüenza que la "chachalaca guanajuatense" criticara los programas sociales de la 4T y hubiera planteado que se reviva la pensión para los ex Mandatarios.

"Esos son tan desvergonzados que ya salió a gritar una chachalaca guanajuatense, fíjense el colmo de la desvergüenza, que quiere que regrese la pensión a los ex Presidentes", dijo.

"Y que desaparezcan los programas sociales, entre ellos el de los adultos mayores, que se dé de gracias que este pueblo no es su fuerte la venganza porque estaría en la cárcel".

Más temprano, en otro evento, López Hernández llamó a Fox llamó zángano y vividor.