Matamorense denuncia acoso en estreno de Barbie; fue objeto de burlas

Matamoros, Tamaulipas.- Ernesto Romanova acudió el día de ayer al estreno de la película de Barbie y por ser una ocasión especial decidió vestirse con el color adecuado para la ocasión, pero jamás imaginó la serie de ataques y burlas que recibió por medio de redes sociales.

CAPTADO

El joven fue captado haciendo fila para entrar a la sala de cine por el portal "Noticias Sur de Texas & Matamoros", quien compartió las gráficas provocando que se burlaran de su aspecto, su sobrepeso y la forma en que iba vestido.

"Una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me lastimara, pero lo que más me duele es que una página de noticias tomara fotos de mi parte trasera con el afán de hacer burla y que tomara fotos son mi consentimiento a un lugar donde yo voy a disfrutar y pasar el rato y no me parece justo que se me tomaran las fotos", manifestó el afectado.

Expuso que la acción fue con mala intención, pues dijo que, si se hubiese hecho una transmisión en vivo del auge de la película, donde él fuera captado, sería válido, sin embargo, le tomaron fotos de frente y además, regresar a tomarle fotos por la espalda.

"Con qué afán tomaron esas fotos, sabiendo que pudieron causar daño, no era mi plan salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce, a este cine siempre voy y los empleados no me dejarán mentir. Sin embargo, se convirtió en un mal lugar, donde me sentí incómodo por la forma en que me exhibieron", manifestó.

TRISTE

Aun no terminaba la película y Ernesto tenía cientos de mensajes de sus amigos avisándole que había un meme de él en redes sociales.

"Me siento triste y me siento vulnerable. Gracias a Dios no estoy solo, estoy con mis amigas que siempre están a mi lado, por ellas no caigo, gracias a ellos no me doy por vencido. Yo siempre he sido así, siempre me visto así, siempre ando de la forma en que quiero combinar mi ropa, pero lo que más me enoja no son los comentarios de la gente, sino que un reportero me tomara estas fotos con morbo y afán de hacerme daño, me convirtió en una burla y no me parece justo".

Aunque la página que originó esta situación borró las fotos, algunas personas la descargaron y siguieron difundiéndola, por ello hizo un llamado para parar el bullying y pide respeto a su persona.

Usuarios de redes sociales han manifestado su indignación por lo sucedido y su apoyo hacia Ernesto.